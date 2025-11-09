「這幾種情況」不切膽囊恐致命！ 醫曝「後遺症發生率」與短命真相

醫生說要切膽囊，聽了是不是有點嚇到？別擔心，很多人都有同樣的疑問。什麼情況下需要切除膽囊？手術怎麼進行？術後會有什麼影響？切除膽囊會不會縮短壽命？

什麼情況要切除膽囊？

秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師說明，膽囊切除手術通常是在膽囊出現嚴重問題時的必要治療方式。如果你有反覆發作的膽結石疼痛，特別是疼痛伴隨著噁心、嘔吐或發燒等症狀，而且藥物治療沒什麼效果，這時醫師很可能會建議切除膽囊。另外，當膽囊炎症持續惡化、膽囊壁變得很厚，或者發現膽囊有較大的息肉（通常超過1公分）時，手術也是常見的治療選擇。

膽囊切除術有後遺症嗎？

膽囊切除術雖然安全，但約有10-20%的患者會出現一些消化系統的短期或長期變化。黃士維表示，膽囊切除術是相對安全的手術，但確實可能有一些後遺症。大部分患者術後恢復良好，能夠過正常生活，但有些人會經歷消化功能的變化。這是因為膽囊原本負責儲存和調節釋放膽汁，切除後膽汁會直接從肝臟流入腸道，沒有了「調節閥」的功能。這可能導致部分患者在吃高脂食物後出現腹瀉或消化不適。好消息是，多數這類症狀會隨時間改善，透過飲食調整也能有效緩解不適。

膽囊切除術後疼痛多久？

黃士維指出，剛完成膽囊切除手術後，傷口處會有痠痛或脹痛感，特別是在咳嗽、深呼吸或翻身時可能更明顯。如果是腹腔鏡手術，有些患者會感到肩膀或背部不適，這是因為手術時用來撐開腹腔的二氧化碳氣體殘留所致，通常幾天內就會自行消散。大多數患者的疼痛會在術後1-2週內明顯改善，多數患者可透過止痛藥和適度活動來緩解不適。如果疼痛持續超過2週且越來越嚴重，就要盡快回診檢查。

膽囊切除壽命？

許多人擔心切除膽囊會影響壽命，但其實醫學上沒有證據顯示膽囊切除會縮短壽命。黃士維強調，膽囊雖然有儲存膽汁的功能，但並不是維持生命必須的器官。成功接受膽囊切除的患者，只要能調整好飲食習慣，壽命和一般人沒有差別。相反地，如果不處理嚴重的膽囊疾病，如急性膽囊炎或膽囊癌，反而可能出現危及生命的併發症，更會影響壽命。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

