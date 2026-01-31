「這座島嶼有魔力」黃仁勳直言為台灣自豪 盛邀赴GTC大會

【記者呂承哲／台北報導】由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主辦的AI供應鏈「兆元宴」，1月31日晚間再度於台北磚窯古早味懷舊餐廳登場，黃仁勳在接受媒體聯訪時表示，對於每次訪台所受到的高度關注與熱情款待，黃仁勳直言「為台灣感到非常自豪」。

黃仁勳表示，輝達在台灣有這麼多合作夥伴，沒有台灣，就不可能有輝達。黃仁勳形容，這座島嶼擁有一種魔力，這裡的公司擁有非凡的技術，擁有令人驚嘆的文化，還有前所未見的工作精神。他還表示，台灣在一些對於現今以及未來一世紀最具影響力的技術上都投入了大量投資，「所以，我真的為台灣感到驕傲」。

在供應鏈方面，黃仁勳坦言，今年對台積電而言是「非常辛苦的一年」，主因輝達對先進晶圓與CoWoS先進封裝需求龐大，並同步量產Grace Blackwell與Vera Rubin等AI平台。他強調，台積電表現「非常出色」，足以支撐今年強勁需求。黃仁勳並預期，未來10年台積電產能擴張增幅可能超過100%，這還僅是應付輝達需求，他形容這將是人類史上最大規模的基礎設施投資之一。

此外，黃仁勳也透露，台灣供應鏈夥伴幾乎都將出席今年的GTC大會，並笑稱GTC是「世界上最好的技術大會」，技術含量非常高，他也盛情邀請現場的媒體一同前往GTC大會，「非常好玩。因為，你知道的，我這個人滿有趣的，對吧？」

針對輝達在AI產業中的定位，黃仁勳表示，輝達不僅是GPU公司，而是打造完整AI基礎設施，涵蓋CPU、GPU、網路晶片、乙太網路交換器及資料安全與儲存系統。他指出，輝達是全球唯一同時與Google、OpenAI、Anthropic與xAI等主要AI業者合作的公司，並全面支援開源模型，存在於所有雲端平台，即便客戶同時也是競爭者，仍展現其無所不在的優勢。

