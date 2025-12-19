這座極光城市有「北方巴黎」之稱 遊客必做4件事
挪威的特羅姆瑟（Tromsø）是欣賞北極光理想地點，但在當地能做的事可不只如此。這座被譽為「北方巴黎」的城市可以釣魚、欣賞北方教堂和了解馴鹿文化，還可以在當地最古老的酒吧來一杯皮爾森（pilsner）啤酒，讓人追極光之餘也能體驗當地的生活和文化。
Travel + Leisure報導，特羅姆瑟位於北極圈以北200英里，四周環繞著白雪皚皚的高山和波光粼粼的峽灣。每年8月下旬至隔年4月初，地球北端都會出現最壯麗的極光秀，而特羅姆瑟位於北緯70度附近，意謂看到如萬花筒般極光景色的可能性很高。當雲層散開時，從斯朵斯坦寧山（Storsteinen）的山頂到光害較少的開闊公園，好幾處地點都能欣賞北極光。更魔幻的極光體驗方法之一是搭乘Brim Explorer的電動船，在黑夜中駛過特羅姆瑟海峽，欣賞明亮的綠色光帶在天空中舞動。
薩米人（Sámi）是斯堪地那維亞的原住民，以馴鹿放牧為主過著半游牧的生活。「特羅姆瑟北極馴鹿」是一個鄉村營地，位於特羅姆瑟北方車程30分鐘處，是了解薩米人的生活及他們與馴鹿間關係的最佳地點，遊客可以在溫暖的拉普（lavvu）帳篷內廳薩米人說故事、餵馴鹿、坐雪橇，或嚐嚐用馴鹿肉、紅蘿蔔和馬鈴薯製作的傳統豐盛燉菜。
即使天寒地凍，特羅姆瑟的峽灣也能釣魚，許多業者都有提供北極釣魚之旅，這些水域是鱈魚、鮭魚、鯡魚、比目魚甚至姥鯊的家，就算運氣不好，沿途的美景也讓人覺得不虛此行。
1965年完工的北極大教堂是當地最引人注目的景點之一，外觀由多層三角形構成；走過特羅姆瑟橋後教堂就映入眼簾，彩繪玻璃在夜晚時更壯觀。
古色古香的歐爾哈倫（Ølhallen）酒吧1928年開始營業，是挪威最古老的酒吧，也是避寒的好去處。酒吧許多啤酒都在全世界最北的釀酒廠Mack釀製，記得喝上一杯經典的皮爾森啤酒，也別忘了和驚人的北極熊標本合照。
雖然特羅姆瑟的氣候極端，夏天還有永晝，但仍能種出品質優良的農產品，海鮮更是當地特色，位於特羅姆瑟海濱附近的海鮮餐廳「菲斯克康佩尼」（Fiskekompaniet）完美呈現該地區獨具特色的美食精髓。
住宿可以選擇能俯瞰特羅姆瑟港口的克拉麗奧飯店（Clarion Hotel The Edge），絕佳的地點讓遊客無論搭船、探索城市還是欣賞夜景都很方便，飯店11樓還有特羅姆瑟唯一的屋頂酒吧。
更多世界日報報導
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
其他人也在看
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 284
白冰冰一開心就當「付費導遊」 帶子弟兵遊山玩水老地方
【緯來新聞網】白冰冰主持民視《超級冰冰Show》上周蟬聯全台收視冠軍，趁著空檔帶著班底「台一線」阿玟緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「觀光公害」衝擊日本！出境稅恐漲3倍 遊客行為惹民怨
日本研議將出境稅從每人1000日圓提高至3000日圓，以應對旅遊人潮帶來的「觀光公害」問題。根據觀光署統計，今年上半年國人赴日旅客高達327.2萬人次居冠，然而，各國遊客前往日本，卻帶來一些行為脫序、公共交通壅塞等問題，也引發日方不滿。專家認為，針對觀光行為收取特定稅收是未來潮流，因觀光場域維護需龐大經費。不過，稅收新制是否達預期效益，仍有待進一步評估。TVBS新聞網 ・ 17 小時前 ・ 15
跟團出國注意 39家旅行社解散 觀光署公布最新名單
不少民眾已著手安排春節與寒假旅遊，交通部觀光署今（18日）公布最新旅行社營運狀況，今年1月1日至12月17日共有39家旅行社解散、12家經觀光署廢止或撤銷旅行業執照。觀光署提醒，參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社，並簽訂旅遊契約較有保障，千萬別誤信沒有合法旅行社的網路或LINE揪團。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村 試營運
花蓮縣富源國家森林遊樂園區去年受天災影響，造成步道設施受損，蝴蝶谷溫泉渡假村也因面臨觀光寒冬在今年初宣布熄燈，讓不少民眾感到可惜。林業及自然保育署花蓮分署表示，渡假村設施經委外標租已恢復營運，步道仍在整修，後續會視工程進度評估開放時程。此外，宜蘭縣大同鄉知名芃芃野溪溫泉16日晚間被怪手挖毀，讓現場遊客相當錯愕。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
「楓」情萬種！ 阿里山森林遊樂區5年來最美 達人帶看美景
阿里山國家森林遊樂區近日楓紅火力全開，處處可見楓情萬種美景，紅葉之美被譽為近5年來最美 。「阿里山達人」黃源明表示，12月中下旬已進入楓紅最佳觀賞期，推薦的景點有小笠原山、祝山、對高岳的台灣紅榨楓、慈雲寺銀杏、大客車停等區的青楓等。黃源明指出，慈雲寺的銀杏本週是最後觀賞期，下週起就會逐漸進入尾聲。但自由時報 ・ 19 小時前 ・ 1
國旅最愛去哪裡？2025最新調查出爐「這地區」奪冠
國內旅遊最愛去哪裡？LINE旅遊今日公布「2025國旅大調查」最新結果，顯示台灣民眾在旅遊選擇上更重視短天數、便利性與熟悉感，其中「花東地區」以遼闊自然景觀與放鬆節奏奪下最想前往國旅目的地冠軍，其後依序為宜蘭、台南，第四、第五名則為澎湖與高雄。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
高鐵春節推「早早鳥」優惠 旅運量再攀升 2026年擬微增班
台灣高鐵今年前11月日均旅運量22.4萬人次，成長4.6%。高鐵今天表示，明年擬微幅增班並同步調整班表，除規畫推出不同運行模式外，預告春節將推出「早早鳥」優惠，鼓勵旅客多利用離峰時段搭乘，實際折扣幅度是否比照先前5折，將在進一步規畫完成後公布。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4
評價高達 4.58 顆星！桃機三航北廊廳 12／25 正式啟用
桃園機場第三航廈北廊廳試營運中，截至18日已執行航班184架次，旅運達4萬392人次，航班涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳等航網。桃機調查旅客滿意度，總體評價平均得分4.58顆星（滿分5顆星），顯示整體服務表現獲旅客肯定。桃機公司表示，將持續蒐集航空公司及旅客體驗與回饋意見，為12月25日正式啟用做好準備，將精進服務品質迎接年底耶誕與元旦旅運高峰。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 7
淡水八里水陸雙遊程 27日首航
記者吳瀛洲∕新北報導 新北市橫跨淡水河兩岸的淡水古蹟博物館及十三行博物館攜手推出「水…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1
鐵道迷注意！日本「黃金列車」首度登台 12/18起北車華麗展出
[Newtalk新聞] 台鐵公司與日本東武鐵道於2015年12月18日簽訂友好鐵路協定，為慶祝雙方締結滿10週年，於台北車站東側展示東武鐵道首度來台的觀光特急「日光詣SPACIA」車頭，展期自2025年12月18日至2026年12月18日，預定為期1年。 台鐵表示，此次展示101-1型號的車頭，是東武鐵道的觀光特急SPACIA系列列車的第一輛車，自1990年開始運行，是往返東京淺草、世界遺產所在地日光以及鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車，並延伸運行至JR東日本新宿站。 車身以象徵日光東照宮、二荒山神社及輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，被旅客暱稱為「黃金列車」，多年來深受日本與國際旅客喜愛。車廂彩繪成黃金列車寓意吉祥、平安、好運的祝福。 此次SPACIA車頭首度跨海來台選在台北車站展示，讓旅客與鐵道迷能近距離欣賞這輛具有文化意涵的經典車輛，成為台日觀光與鐵道愛好者拍照打卡的嶄新亮點。查看原文更多Newtalk新聞報導全球首創！啟雲科技攜手友達光電打造「AI互動攝影棚」 天母棒球場震撼亮相台南直飛「熊本、沖繩」兩新航點！12月底起航 市府：已準備好迎接日本旅客新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
大雪山迎接耶誕「楓」潮 漫山紅葉點亮冬日山林
最近氣溫下降，大雪山國家森林遊樂區楓紅已達8成，紅、橙、黃交織的葉色點綴山頭，為冬日山林增添溫暖而迷人的景緻，吸引不少遊客搶先上山捕捉楓紅美景。 林業及自然保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區內分布台灣紅榨槭、青楓、楓香等多樣變色葉植物。楓紅景觀自高海拔地區率先展開，小雪山資訊站周邊、49K停自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全球航空史上最忙耶誕！3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條
全球航空業正迎來史上最繁忙的耶誕假期。航空數據平台OAG估計，12月15日至1月4日期間，全球前40大國家的航空旅客總量...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
長榮航增立體飛行地圖 自由切換逾15種視角
[NOWnews今日新聞]長榮航空機上娛樂系統的飛行地圖將迎來大升級，自2026年第一季開始上線，導入機上娛樂系統領導品牌PanasonicAvionicsCorporation旗下的Arc™3D立體...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
大雪山迎耶誕楓潮 紅葉妝點冬日
記者徐義雄∕台中報導 耶誕節將近，氣溫下降與日夜溫差拉大，大雪山國家森林遊樂區整體楓…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
巴黎啟用首條通勤纜車 日逾萬名乘客受惠
法國巴黎第一條城市通勤用的纜車正式啟用，這條纜車全長4.5公里，而且還能將郊區通往巴黎市區的車程，從40分鐘縮短到只有18分鐘。不僅如此，運輸成本也大幅降低，原本建造地鐵需要10億歐元，但纜車的成本只需要地鐵的十分之一。公視新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
〈中華旅遊〉環島鐵道花東遊 悠閒泡湯
記者林怡孜∕台南報導 想以最輕鬆的方式一次走訪北台灣溫泉、花東縱谷與太平洋海景，中華…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
花開寶山、浪漫整冬 竹縣寶山鄉波斯菊花海迎接旅遊季
記者彭新茹／新竹報導 為營造友善農村景觀並提升在地旅遊魅力，竹縣寶山鄉公所在新竹縣政…中華日報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
台中勤美洲際攜手捷安特打造奢華旅宿新體驗
[NOWnews今日新聞]台中勤美洲際酒店攜手自行車文化探索館、GIANT捷安特與旗下的「城市通勤」品牌Momentum，今（18）日起共同推出跨界住房企劃「騎遇流光・TimelessRideEnco...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
捷星日本首航高雄成田航線票價親民吸引旅客
捷星日本航空今（18）日首航高雄—東京（成田）航線，推出單程最低票價2998元起，且免收燃油附加費。高雄市長陳其邁參加首航典禮，當面向捷星日本社長田中正和表達能多多搭載日本遊客到高雄，田中正和表示，高雄是適合旅遊城市，就是看中其潛力開通新航線，期待台日遊客能體驗彼此旅遊魅力。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話