這張神卡「整體回饋最高23%」！全聯、大全聯信用卡回饋全攻略：12家銀行最高17%

春節將至，各大銀行紛紛更新信用卡回饋方案，全聯與大全聯也聯手多家銀行推出限定優惠。只要選對卡、用對支付方式，日常採買、年貨購物也能賺進雙倍福利點與現金抵用券。從玉山銀行的17%高回饋，到大全聯專屬信用卡直衝23.3%，今年過年「刷卡買年貨」成為最划算的新民俗。

全聯刷卡怎麼選？12家銀行回饋最高17%

全聯自1月23日至2月26日推出「新春卡友慶」，周末及2月13日（五）期間，使用指定銀行信用卡綁定PX Pay或全支付全額支付，單筆滿1,300元可獲650福利點，相當於5%回饋。

若再搭配「黃金年貨日」活動（1月24日至2月8日周末及2月13日至2月15日），每滿1000元再送800點，疊加後回饋再放大。

其中，以玉山公務人員國民旅遊卡最亮眼，結合登錄活動加碼最高可達17%回饋。

其他如國泰世華、聯邦、富邦、中信、永豐、第一、星展、彰化、凱基、新光等10家銀行，也都有11%至13%的實質回饋。

大全聯信用卡登場！指定日最高16%

由台新銀行發行的大全聯信用卡（JCB），被網友稱為「全聯神卡」。2026年春節推出「開春送紅包」活動（即日起至3月31日），基本回饋0.3%、全利加倍1%、完成「全全到位」任務再加4%，總計可拿5.3%回饋。

若搭配全聯「新春卡友慶」與「黃金年貨日」檔期，於指定日刷卡滿額再享額外福利點，整體回饋可上看16%，特別適合喜歡「免登錄、免領券」的直覺型消費者。

另外，想趁過年前採買家電或高單價商品，也可使用大全聯信用卡再搭配「滿額送現金抵用券」活動：

單筆滿5,500元送150元現金券（限量13000份）

滿28,000元送600元現金券（限量900份）

再加上店內9折活動，整體回饋最高衝上23.3%，堪稱「家電採購神卡」。

其他銀行在大全聯同樣有感 回饋12%起

除了大全聯專屬信用卡外，八大銀行也祭出高回饋方案：

國泰世華、聯邦銀行：最高13.3%（含滿額禮）

富邦、永豐銀行：最高13%

第一銀行：最高12.7%

玉山、中信銀行：最高12%

只要綁定PX Pay或全支付，全額支付即可享有加碼福利點與滿額禮。

店外也能累點！全支付最高5.5%回饋

除了全聯、大全聯門市，大全聯信用卡綁定「全支付」於店外通路（不含全聯、大全聯）消費也能累積福利點。

即日起至3月31日，若設定台新帳戶自動扣繳信用卡款，可享最高1.5%福利點回饋，搭配「全全到位」任務最高再加4%，店外消費回饋達5.5%，讓點數不間斷累積。

今年全聯與大全聯信用卡活動全面升級，不論是週末採買、年貨大採購或家電升級，只要綁定支付、掌握檔期，就能讓回饋從「幾趴」變「十幾趴」。對習慣日常在全聯消費的族群來說，這波卡友慶可說是最實用的「春節紅包」活動。

