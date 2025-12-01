這很中二！《哥吉拉》新作動畫「擁有怪獸力量的少年」，網：《怪獸8號》翻版

日本東寶公司（TOHO）在新加坡舉辦的「Anime Festival Asia Singapore 2025」活動舞台上，正式宣佈將製作《哥吉拉》系列的全新動畫作品。而本次新作最引起大家關注的設定，是徹底打破了該系列長達 70 年以上的歷史傳統，不再單純描寫巨大的怪獸對戰，而是首度採用「體內蘊藏哥吉拉力量的少年」作為故事主角。

哥吉拉力量+少年，這很日本。（圖源：X@godzilla_jp／東宝）

官方釋出了一張概念視覺圖，畫面中一名少年的背後出現哥吉拉的虛影，全身除了臉部以外，其他部位似乎都和哥吉拉融合，有著堅硬的皮膚和利爪，正準備釋放標誌性的「放射熱線」，並配上宣傳標語：「那個少年，是人類，還是哥吉拉—」。

本次動畫製作陣容由曾製作過《哥吉拉 奇異點》（Godzilla S.P）、擅長高品質 3D CG 動畫的日本知名公司「Orange」，以及泰國備受矚目的新銳動畫工作室「Igloo Studio」共同打造。Orange 的製作人和氣澄賢表示，希望能把過去累積的技術和熱情全都注入到這次的作品中；而 Igloo Studio 的執行長 Nat Yoswatananont 則對於能參與這個影響全球的經典 IP 感到榮幸，期待能把現代人所懷抱的情感投射在故事之中。

而東寶專務執行董事兼「哥吉拉長」（CGO）大田圭二也在發表會上強調，哥吉拉從誕生以來的 70 年間一直是反映時代的一面鏡子，所以這次大膽嘗試以「擁有怪獸之力的少年」為核心，是為了更深刻的去描繪當代社會下的恐懼和希望兩個對立面。

當然該動畫公開後，也馬上在網路上掀起大量日本、歐美網友討論，其中不少人都表示擁有怪物力量的少年，在日本動漫中的設定很王道、很中二。也有些人認為拋棄巨大怪獸後的哥吉拉可能會很糟糕：「不就是怪獸8號？」、「所以哥吉拉要變成超級英雄了？」、「希望不要只是披著哥吉拉外皮的普通王道動畫」