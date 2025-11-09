這手機殼太方便！有折疊立架的圖拉斯 Ostand Spin 家族矽膠支架殼 for iPhone 17 系列開箱分享
近期，不知道你有沒有發現台灣市場出現一個非常亮眼的手機配件品牌「TORRAS」，也許這名字你還有點陌生，甚至不會唸？但沒關係，他的中文名稱叫做「圖拉斯」，旗下產品著重於行動裝置防護配件，包含手機/平板的保護殼、螢幕保護貼、鏡頭防護鏡，甚至連充電器、行動電源、背帶/掛繩等產品通通都有！這篇小旭要分享的是 TORRAS 的「磁吸保護殼」for iPhone 17 Pro Max 系列產品以及「伸縮線充電器」、「磁吸行動電源」等配件，提供給你做為選購的參考唷！^^
TORRAS 旗下的「Ostand」系列保護殼，有 Ostand Spin Silicone、Ostand Spin VegSkin、Ostand Spin 以及 Ostand R Fitness 以及 Ostand Spin Air (旗艦氣囊款)、Ostand Spin Magnetic、Ostand R Magnetic、Diamond-Mag Magnetic 等多元款式可做選擇，不管男女都能輕鬆找到自己想要的個性！
整個 TORRAS「Ostand」系列保護殼的後方，通通具備質感相當好且能完全隱入機殼內的「磁吸+後立架」功能，而 TORRAS 圖拉斯就是發明此類 O 型磁吸支架手機殼的品牌，網路上更有網友說道：「《要買支架手機殼，唯一指定 TORRAS」，可見其口碑與品質深受網友諸多好評！
「Ostand」系列保護殼還通過「三公尺軍規防摔」認證保護，因此你甚至可以利用這些"磁吸"特點把手機直接吸附在鐵製器材上，例如健身時吸附在運動器材，看著教學影片或記錄 APP 做動作指導，也可以在外吃飯時直接讓手機立在桌面上輕鬆追劇！^^
因為「Ostand」系列保護殼具備「4 象限支架」或「360 度旋轉支架」的便利設計，可以在轉動多向金屬環後，自由決定各種站立方式，不管 90 度直立、橫放以及多角度傾斜通通都可以！日常也完全不妨礙磁吸無線充電.....
其他差異，則主要是在材質用料上的細節差異！例如 Ostand Spin Silicone 使用 55 度親膚液態矽膠，觸感滑順且柔和，色調還會隨著不同光線角度出現橙黃、橙紅或橙橘等多元變化，因此我會建議你在購買時到實體店面體驗看看！
鏡頭模組部分則採用整體包覆並且墊高的方式設計，因此整支手機放在桌面上時，也不會產生磨損鏡頭的問題！
與手機接觸的內層，則有一層絲滑柔軟植絨內襯做防護，可以為你保護心愛且脆弱的 iPhone 17 系列手機 ^^"
Ostand Spin Silicone 整個殼都是同色，因此從螢幕面觀看時也會有延伸的視覺感！當然也不只有橙色系，光是 iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 就有多達八種顏色可選擇唷 ^^
至於 Ostand Spin VegSkin 則是旗艦皮革款，四周也同樣有四道線條紋理帶出線條感！背蓋使用微啞光有機皮革材質包覆，除了表面有立體觸感之外，背蓋上的立架使用鋁合金高光霧面打造，鏡頭模組四周更以同樣的金屬質感包覆，配色上同樣會隨光線出現不同程度的深橙、淺橙變化.......
Ostand Spin VegSkin 的邊框為黑色，延伸到螢幕面時的視覺則有一種延伸感！
但，都這麼菊嗎？也不是！主要是因為配合 iPhone 17 Pro Max 是「宇宙橙色」，因此這篇看到的 TORRAS Ostand 系列保護殼也多為橘色調調，讓手機與保護殼通通可以呈現這次「特殊色」的亮眼感！
假如你購買的是「藏藍色」或「銀白色」，也都有對應的配色或其他顏色可做選擇！^^
至於 Ostand Spin 以及 Ostand R Fitness 都是透明款式，對於有選擇障礙或想要直接彰顯手機原色的使用者來說，絕對是最佳選擇！其中 Ostand Spin 甚至榮獲 iF 紅點設計獎呢 ^^
搭配 iPhone 17 Pro Max 宇宙橙色，就可以完全把亮眼原色模樣彰顯出來囉！
細節上，Ostand Spin 背後金屬環為整個圓狀旋轉，同樣可以多向 360 度調整不同的角度.......
而 Ostand R Fitness 的背後支架就與 Ostand Spin Silicone、Ostand Spin VegSkin 一樣，翻折之後透過下方單點進行旋轉！整體來說，「Ostand」系列保護殼設計上不花俏且不厚重，但卻擁有「三公尺軍規防摔」認證保護以及「磁吸+後立架」功能，即便有內建多向立架，也不影響無線充電以及輕觸機身背面的感應功能 (iPhone 內建功能)，輕盈與安全防護兼具讓它非常適合日常使用 (有些防護殼真的太厚重，或是邊角太突出不好攜帶)，模樣與用料方面更相當有精品感！
不管你購買哪一款 Ostand 系列保護殼，盒內都會附贈一張貼紙，讓你可以貼在筆電 A 件背蓋或手機殼上來做妝點唷！這也是一個小小的貼心巧思 ^^
總結來說，TORRAS（圖拉斯）的產品線設計思維，著重於「功能性、防護力、便利性」三大面向整合！若你也對於高規格防護、視覺美感以及靈活性、效率有所要求的話，TORRAS 的產品真的都有讓人眼睛為之一亮的驚艷感與獨特性，提供給你做為參考唷！^^
有折疊立架好方便！圖拉斯 Ostand Spin 系列矽膠支架殼 for iPhone 17 系列開箱分享
TORRAS 圖拉斯 Ostand 磁吸支架保護殼、伸縮線充電器、支架磁吸行動電源完整開箱分享
