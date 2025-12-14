這才是傳家寶！台灣銀行一口氣推4款珍藏幣 故宮國寶、水晶全入列

財經中心／師瑞德報導

金價飆漲買什麼？臺灣銀行推出「金馬年」貴金屬新品！首推具回售機制的「金鑽條塊馬年生肖版」與親民的「鍍金精鑄銀幣」，寓意一馬當先。更攜手故宮將「翠玉白菜」打造成15萬頂級金條；另有鑲嵌水晶的「摩天輪仿古銀幣」。限量發行，投資送禮兩相宜。（AI製圖，模擬情境）

在金價屢創新高、全球通膨未歇的時刻，黃金與貴金屬不僅是避險資產，更是藝術收藏的熱門標的。臺灣銀行瞄準2026「丙午馬年」與「故宮博物院建院百年」兩大話題，重磅推出一系列貴金屬新品。

從象徵「一馬當先」的生肖金銀幣，到將鎮院之寶「翠玉白菜」化為純金的極致工藝，再到鑲嵌施華洛世奇水晶的童趣摩天輪銀幣，展現了「投資保值」與「工藝傳承」的完美結合。

無論是想透過黃金條塊累積資產的務實派，還是喜愛精鑄錢幣的收藏家，這波新品不僅限量發行，更具備高度的增值潛力與送禮面子，勢必在農曆年前掀起一波搶購熱潮。

一馬當先！台銀金鑽條塊限量五千條 流通性佳保值首選

針對實體黃金投資人，臺銀推出「臺銀金鑽條塊馬年生肖版」。這款壹台兩（37.5g）的金條由中央造幣廠鑄造，成色高達999.9。主題「一馬當先」描繪駿馬在幸運草曠野奔馳，寓意馬到成功。最大亮點在於其背景的「放射狀幻彩防偽設計」，轉動時光影變化迷人。此金條不僅限量5,000條，更具備臺銀回售機制，流通性極佳，是資產配置的防禦首選。

兩千多就能入手！鍍金銀幣「荔枝」大發利市 送禮最體面

小資收藏也有好選擇！「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣」每枚僅售2,460元。幣面上的鍍金駿馬立體感十足，搭配白花三葉草象徵好運；另一面則取材自工筆畫大師張克齊的「荔枝」畫作，取其諧音寓意「大發利市」。這枚銀幣不僅有英國國王查爾斯三世肖像，更附有透明展示盒，價格親民且限量5萬枚，是過年送禮或給晚輩壓歲錢的絕佳替代方案。

故宮國寶變黃金！「翠玉白菜」身價破15萬 全球僅千套

致敬故宮百年，臺銀這回玩真的！聯手故宮推出「福祿百財1英兩紀念金條」，將人氣國寶「翠玉白菜」與「粉彩福祿壽葫蘆瓶」意象完美融合。金條上精雕細琢的螽斯與白菜，呼應康熙御筆「百財」，更搭配特製的「琺瑯花盆造型底座」與透亮壓克力，完美還原翠玉白菜的溫潤澤。每套售價高達15.2萬元，全球限量1,000套，鎖定頂級藏家，展現「福祿雙全、富貴傳世」的極致奢華。

會轉動的浪漫！施華洛世奇水晶鑲嵌 摩天輪銀幣重現嘉年華

充滿童話色彩的「摩天輪2英兩仿古彩色銀幣」，由澳洲柏斯鑄幣局鑄造。最大特色在於銀幣中心的摩天輪不僅鑲嵌了彩色施華洛世奇水晶，還搭配24K金鍍飾，且具備可旋轉的工藝巧思。幣面描繪嘉年華的歡樂場景，採用仿古技術處理，全球限量2,000枚。這款銀幣跳脫傳統生肖題材，以浪漫與懷舊為賣點，是送給另一半或喜愛特殊工藝藏家的夢幻逸品。

