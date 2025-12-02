這才是台灣病主因！她曝內幕：政壇金權結構

▲時代力量黨主席王婉諭近日投書《經濟學人》，分享自身對於「台灣病」的觀點。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

[NOWnews今日新聞] 英國《經濟學人》日前撰文論述台灣經濟問題，認為台灣經濟風光背後潛藏所謂「台灣病」（Taiwan Disease），元兇就是長期低估新台幣匯率。對此，時代力量黨主席王婉諭認為，該篇文章忽略了，台灣政壇緊密的「金權結構」，才是房地產持續炒作的主因，因此隨即投書表達自身觀點。

王婉諭以「真正的台灣病：房地產的超穩定結構」為題投書，針對11月15日《經濟學人》刊出關於台灣經濟失衡的分析，雖精準指出央行低幣值政策的諸多扭曲，卻遺漏了一個更根本的問題，台灣真正的經濟困境並非源自匯率政策本身，而是圍繞房地產市場建立的超穩定結構。

王婉諭提到，這個結構的核心，是全球罕見的房地產低持有稅制度，台灣的房地產持有成本幾乎為零，囤房稅形同虛設，地價稅基距離市價甚遠，使房地產成為股市之外，唯一合理的資產配置選擇。而《經濟學人》提到央行放出的流動性推高房價，但更關鍵的是，稅制刻意為這些資金開了一條沒有速限的專屬高速公路，直通房地產市場。

「這不是誰的陰謀，而是幾十年來各方逐利的結果。」王婉諭直言，「有土斯有財」的文化慣性固然存在，但文化從來不是鐵律。真正讓這個結構牢不可破的，是它完美契合了台灣政治獻金體系的核心利益，金融財團從房貸中獲利、建商地主從價格飆漲中致富、政商網絡則從土地開發中分潤。這些既得利益者，正是台灣選舉政治的主要金主。

王婉諭指出，結果是，全體人民被迫參與一場零和遊戲，年輕世代揹負動輒10～20倍房價所得比的天價房貸，中產階級為保值而被迫當「投資客」，而真正的生產性投資因資金被房市吸乾而長期不足。這才是台灣低薪、低消費、低生育率的真正根源。

王婉諭強調，《經濟學人》擔心美國貿易施壓，但任何熟悉台灣政治現實的人都知道，比起華盛頓可能的關稅威脅，台北政壇的既得利益集團才是改革的真正障礙。這不是技術性的匯率問題，而是政治經濟學的死結。

