這才是「厲陰宅」 《壵》士斷腕為兄弟 3千草人鬥鬼王

2025 NTT遇見巨人─真快樂掌中劇團《壵》-操偶師兄弟檔柯世宏(左)與柯世華(右)分別演繹左伯桃與羊角哀，兄弟無間展現精湛技藝。（圖/真快樂掌中劇團提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】恐怖大片《厲陰宅》中，鬧鬼的其實是活人住的「陽宅」，但11月15、16日將在歌劇院上演的真快樂掌中劇團《壵》（音「壯」），出事的不但是厚葬賢士的「陰宅」，鬧的還不是一般的厲鬼，而是連秦始皇都敢殺的烈士荊軻；陽宅被詛咒可找神父驅魔，但陰魂被霸凌該怎麼辦？可以「落兄弟」嗎？不要錯過這場腦洞大開、英雄「殺」英雄的好戲。

2025 NTT遇見巨人─真快樂掌中劇團《壵》-《壵》結合影子戲的光影視覺效果，創造發人省思的意境與對話空間。（圖/真快樂掌中劇團提供）

《壵》取材明代馮夢龍小說《喻世明言》第7卷〈羊角哀捨命全交〉，描述結拜兄弟左伯桃與羊角哀相約去楚國報效賢君，中途遇暴雪，糧食衣物不夠，左伯桃決定自我犧牲成全義弟；羊角哀獲楚王重用後，上山厚葬義兄，卻夢見左伯桃哭訴被荊軻鬼魂欺凌。羊角哀氣不過，竟自刎赴陰間協力戰敗荊軻。

「如果只是照著故事演一次，那就沒什麼意思。」《壵》編導之一的柯世宏表示，布袋戲吸引人的其中一個特點，在於劇情容許不可思議、誇張離奇的發展，以及稀奇古怪、「一拳讓地球繞三圈半」的角色；當初一看到「左羊之交」這個相互捨命的情節，就覺得相當有戲劇效果。

2025 NTT遇見巨人─真快樂掌中劇團《壵》-吟唱歌者身上亦有巧思，戲服拉開，竟成白雪壟罩的山丘。（圖/真快樂掌中劇團提供）

真快樂掌中劇團由臺灣布袋戲第一代女演師江賜美創立，近年的新創作品解放了傳統彩樓戲台的框架，在劇場裡勾勒出天馬行空的想像，屢獲「傳藝金曲獎」肯定。譬如使用9公尺大斗篷的《孟婆．湯》、3輛腳踏車賣藥演出的《一丈青》、移動透視戲台的《王爺飯》、人與偶即時微型攝影的《掰》等，創造發人省思的意念，以及與當代觀眾的對話空間。

《壵》則以「移動戲台」為概念，將山水穿在身上，並運用2塊7公尺乘方的大布幔變化，塑形陽間與陰間、君權與平民、自然與人心；捨棄傳統布袋戲演師說白、操偶合一的表演模式，由團長柯加財獨力說書，代言劇中各角；操偶師兄弟檔柯世宏與柯世華，則分別演繹左伯桃與羊角哀。

2025 NTT遇見巨人─真快樂掌中劇團《壵》-跳脫布袋戲傳統彩樓框架，操偶師與戲偶合而為一，展現當代劇場的藝術語言。（圖/真快樂掌中劇團提供）

擔任導演之一的王世偉說，兄弟無間的情誼是《壵》的創作核心，從「捨命」的結拜之情出發，交織傳統戲曲與當代劇場，不純粹歌頌捨身取義，反而新增地母角色觀點，看看這些犧牲是否仍值得可歌可泣？編曲設計郭珍妤選南音傀儡調曲牌為地母唱腔，呈現溫潤形象，陰間角色則選用傳統北管素材，透過「南北交」來豐富音樂性。

柯世宏說，《壵》呈現英雄的一體兩面，「家喻戶曉的荊軻淪為反派；若置於今日，發動戰爭者，在本國或許是民族英雄，對於被侵略的人來說，就是徹底的壞人！」