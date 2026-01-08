這批很純！好市多上架「獨家水果」口碑炸裂 會員瘋搶：小孩兩天掃光

生活中心／王文承報導

一名網友分享在賣場看到一盒超大份量的秘魯葡萄，售價為349元。（圖／記者李育道攝影）

美式賣場好市多（Costco）以商品種類多元、價格實惠及份量十足聞名，經常推出各式新品，深受台灣民眾喜愛。近日，一名網友分享在賣場看到一盒超大份量的秘魯葡萄，售價為349元，貼文曝光後，掀起網友熱議。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出秘魯葡萄的照片，只見一大盒葡萄份量十足、價格親民，讓原PO好奇詢問：「這批秘魯綠葡萄有甜又脆嗎？」根據好市多官網資訊顯示，這款秘魯葡萄為賣場獨家販售，每盒重量約1.3公斤，且為無籽品種。

貼文一出，立刻引來眾多會員回應，不少人給予高度評價，「外觀不是很美，但很脆很甜」、「買到的超甜」、「這批真的很好吃」、「綠葡萄甜又脆」、「好吃又脆」、「這批很甜」。也有會員分享實際經驗指出，「大部分都很脆，只有幾顆偏軟，買了一盒，家裡3個小孩兩天就吃完了」，顯示整體口碑相當不錯。

