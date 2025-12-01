這把火凝聚香港！ 逾萬港人齊聚宏福苑 追悼人龍逼近2公里

香港宏福苑大火，也再度凝聚香港人的心。這個週末，不少人前往宏福苑附近的公園獻花悼念，而且將近兩公里長的人龍，從週日下午到深夜，幾乎沒有停過。香港TVB電視台節目「東張西望」，除了在悼念現場採訪，他們也發現有不少香港人，前往殉職消防員何偉豪駐守的沙田消防局，獻花致意。

香港宏福苑大火奪走上百條生命，大批香港人趁著週末，到現場附近獻花悼念。(圖／TVBS 吳奎炎攝)

香港宏福苑大火事件牽動全城人心，這場悲劇造成多人傷亡，其中包括一名殉職的消防員何偉豪。在週末期間，大批香港市民自發前往宏福苑附近公園及沙田消防局獻花悼念，排成長達近 2 公里的人龍，從下午持續到深夜。這場災難不僅帶來傷痛，也再次凝聚了香港人的心，展現出社會的團結與關懷，民眾紛紛表達對罹難者的哀悼與對救援人員的敬意。

在這次宏福苑大火中，唯一罹難的消防員是 37 歲的何偉豪。他的中學學弟在學校官網發文悼念學長的英年早逝。已故消防員何偉豪的學弟妹表示，對於學長的離世感到非常遺憾，並希望仍在大埔救火的英雄們能平安回家。香港 TVB 電視台節目「東張西望」為宏福苑大火製作了特別報導，記錄了這些感人的悼念場景。

除了學弟妹的悼念，香港消防處五工協會也正為何偉豪的家人募捐，計劃將捐款交給他的父親，希望能幫助他們渡過這段傷痛的時光。許多市民也來到何偉豪先前駐守的沙田消防局致意。有民眾感動地表示，何偉豪是消防局的驕傲，也是香港人的驕傲，同時為倖存者加油打氣。

這場大火也讓香港人的心再次團結在一起。整個週末，宏福苑附近的公園成為最多香港人聚集的地方，直到深夜都能看到拿著鮮花前來悼念的人群，排起長達 2 公里的人龍。民眾們紛紛表達對遇難者的哀悼，希望大家能共度時艱，也希望逝者安息。

有民眾在悼念時表示，一看到這場悲劇就忍不住想哭，感到心痛，特別是看到罹難的孩子都這麼小。這樣的悼念隊伍從白天開始就沒有斷過，大部分人手上拿著一束花在隊伍中等待。無論逝去的是親友還是陌生人，整個香港都為這場悲劇感同身受。有的人把花留在公園，也有人在卡片上寫下想念，大家共同的心願就是希望逝者安息。

