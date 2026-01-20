這招學起來！他結帳「1舉動」日本店員大讚：You are so kind 驚呆眾人

生活中心／王文承報導

一名男子分享，只要在護照內貼上一張寫著「簽證在這」的指示貼紙，實測後竟意外讓日本店員感到驚喜，紛紛露出笑容並大力稱讚。（示意圖／PIXABAY）

近年來台灣民眾熱衷出國旅遊，其中日本更是許多人的首選。台灣旅客赴日購買免稅商品時，店員通常需要確認護照上的入境章或簽證頁面。一名男子分享，只要在護照內貼上一張寫著「簽證在這」的指示貼紙，實測後竟意外讓日本店員感到驚喜，紛紛露出笑容並大力稱讚。

他結帳1舉動日店員大讚 驚呆眾人：貼心



一名男網友在社群平台《Threads》發文表示，先前看到其他網友分享，在日本旅遊時可在護照內貼上「簽證在這」的提示貼紙，於是決定親自嘗試看看。實測結果出乎意料，多數日本店員看到貼紙後都會笑一下，有些還會念出貼紙上的文字，甚至拿給旁邊同事一起看。像是在無印良品，店員稱讚他「You are so kind」，而松本清的店員則用日語驚呼「え、素晴らしい！（哇，太棒了）」。原PO也表示，這樣一個小小的貼心舉動，能替忙碌又略顯單調的工作日帶來一點快樂。

為了讓使用更順暢，原PO也分享自己的實際操作方式。他會先翻到有照片的那一頁交給店員，等對方往後翻找簽證頁時，看到貼紙便能立刻辨認。他也建議可使用可移除的書籤貼紙，事先在護照最後一頁貼上不同方向的備用貼紙，等海關蓋好入境章後，再選一張適合的位置貼上。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「好讚！我也要學起來，今年開始執行」、「真的很需要，學到了」、「我這次去日本也有貼，收到很多稱讚，超開心」、「好喜歡這種不造成別人負擔、又剛剛好的貼心」、「這方法太實用了，先記起來」。

另外，也有自稱藥妝店店員的網友表示，這樣的貼紙標示「非常實用又很可愛」，顯示這貼紙不僅讓旅客更方便，也能替店員的工作增添一點小確幸。

