「這族群」有福了！ 新北健檢升級、115年加碼補助職災保險

新北農漁民長者免費健檢 。（圖／TVBS）

新北市是全國第一個推動農漁民長者免費健檢的城市，為50歲以上農漁民提供每兩年一次的全面檢查，今年更擴大健檢項目，增加心臟鈣化指數與冠狀動脈電腦斷層檢查，及早發現心血管疾病。因為過去健檢大數據顯示，農漁民心血管與肺部異常率高達68%，顯示長期勞動環境對健康造成明顯負擔。此外，新北市將於明年起全額吸收農職保六成自付額，為農漁民提供更全面的醫療保障。

新北明年全額補助農職保自付額。（圖／TVBS）

新北聯醫醫師呂學翰表示，這次健檢增加了心臟鈣化指數檢查，若數值過高，會進一步安排冠狀動脈電腦斷層檢查，能夠找出冠狀動脈心臟疾病和心肌梗塞患者，也可以發現心臟衰竭的病人。新北農業局副局長劉淑芬指出，這樣的檢查可以讓農漁民及早知道心血管疾病的異狀，113年和114年將特別加強心血管、冠狀動脈以及心衰竭部分的第二階段檢查。

農業部自107年11月開始推行「農民職業災害保險」，讓農民在從事農業工作期間，若因職災受傷、致病或不幸身故，能獲得經濟補償與照顧。自112年12月起，農職保已正式改為強制納保，參加農保者會自動納入職災保險體系。截至今年7月底，全國加保人數已超過35萬人。

農職保就醫給付將調高。（圖／TVBS）

農業部農民輔導司簡任技正王東良解釋，農民每個月只需繳交15元，就可以獲得職災保障，若發生職災受傷，可以提供經濟上的補償。為了加強對農民的保障，農業部去年已修法提高給付水準，前兩個月每日給付680元，第三個月起每天476元，最多可給付2年。此外，在繳交保險費不變的情況下，就醫津貼也將同步提高。今年啟動新一波修法，住院一天的補助從900元提高到1200元，無住院者每日金額從50元提高至100元。王東良強調，傷病給付和就醫津貼是可以同時請領的。

然而，台大醫院雲林分院農業環職健康中心醫師陳宗延指出，農民職業災害保險的「表列疾病」雖以與農業工作高度相關、但仍有部分疾病未被納入，表列範圍有限，可能影響農民的申請意願，也降低他們對自身權益的認知。陳宗延認為，政府需要持續擴增表列疾病的範圍。對於長期在田間辛勤耕作的農民來說，除了日常勞動外，意外與慢性職業病的風險也不容忽視。建立更完善的農業勞動安全網絡，提升保障並減少職業傷害，是保護農民健康的重要措施。

