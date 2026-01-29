「這族群」雨天如臨大敵！醫警告：跌倒恐誘發心律不整
[Newtalk新聞] 今日短暫回暖，週末鋒面將致濕冷天氣。重症醫黃軒示警，雨天恐引發「濕冷疊加效應」，導致血管收縮、黏膜防線變弱，成為關節炎、心血管事件及跌倒意外高峰期。他特別強調，心血管病患雨天跌倒後果嚴重，恐誘發心律不整或腦中風，民眾應視雨天為身體壓力測試，務必提高警覺。
黃軒指出，當濕度上升配合氣溫下降，身體會出現三大關鍵生理變化，直接解釋了為何雨天總是急診室的忙碌時刻。首先是末梢血管收縮，容易造成血壓波動、頭暈並增加心臟負荷；其次是關節與肌肉含水量改變，導致疼痛、僵硬與活動度下降；最後則是黏膜防線變脆弱，使得感冒、支氣管炎與氣喘發作的風險顯著上升。
針對雨天出門的安全，黃軒進一步強調，真正危險的往往不是跌倒當下的皮肉傷，而是「跌倒後的連鎖反應」。臨床發現，老年人跌倒可能導致髖部骨折與失能風險倍增；孕婦滑倒則直接影響母胎安全。
最需注意的是心血管病人，一旦跌倒後可能因劇烈疼痛或驚嚇，進而誘發嚴重心律不整或腦中風。因此他建議民眾應穿著防滑鞋底，「寧願慢，不要快」，避開積水與磁磚金屬地面。對於騎車或步行通勤者，呼籲應穿著反光雨具，這「不是帥，是保命」。
在保暖策略上，黃軒表示，重點並非將全身裹成粽子，而是要「穿對位置」，鎖定神經與血管交會處。他詳列四大部位：頸部影響腦部血流與自律神經，受涼易頭痛與肩頸僵硬；腰腹牽動核心溫度與腸胃蠕動；膝蓋受濕冷影響會加重骨關節炎與類風濕疼痛；而腳部則是末梢循環的關鍵，冷空氣常從此處傳導全身。此外，低溫易誘發血管收縮，高血壓患者更要勤量血壓。
關於居家環境防護，黃軒建議，回家後可用40度C溫水泡腳15至20分鐘，並將室內溫度維持在22至25度C、濕度控制在50%至60%，因為環境過濕比過冷更傷身。研究顯示高濕度會增加病毒存活時間，提升感冒與流感風險，建議每天通風2至3次，每次30分鐘；氣壓與濕度變化會影響關節內壓，疼痛是物理現象而非心理作用，可透過熱敷與溫和活動緩解。
飲食調理方面，黃軒指出，雨天濕冷易致腸胃血流下降與痙攣，建議攝取熱粥、山藥等溫熱健脾食材。對於常見的驅寒聖品，他特別提醒，雖然薑湯能促進血液循環（暖胃），但若已有胃食道逆流或胃潰瘍的人，過濃的薑湯反而會刺激胃黏膜，需適量。
同時應避開冰飲、生食與油炸物，以免這些看似高熱量的食物，實際讓腸胃負擔更重。黃軒總結，雨天不是浪漫背景，多做一點防護，可能就「少一次跌倒、少一次住院、少一次後悔」。
