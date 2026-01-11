這早餐吃20年竟得巨大肝癌！好吃調料保存不當恐成一級致癌物 這樣做可解

近日，新竹知名伴手禮「福源花生醬」被台北市衛生局檢出黃麴毒素超標，問題批號已被要求全面下架！黃麴毒素有多傷身？營養功能醫學專家劉博仁分享過一位女病患，20年間幾乎天天把花生醬吐司當早餐，結果竟罹患巨大肝癌併發肺臟轉移。

新竹福源花生醬在被檢出黃麴毒素超標後，新竹市衛生局後續處理發現，福源顆粒花生醬有效期限2025年7/9、2025年8/27的產品，日前分別經台北、桃園市衛生局檢出黃麴毒素不合格，已要求全數下架。另有效日期2025年9/10產品，黃麴毒素仍檢出不合格，已責成業者依規將所有問題產品回收下架，並要求提供民眾退換貨窗口管道。

不菸不酒、沒BC肝竟肝癌 原來愛吃花生醬

而在劉博仁分享的肝癌女病患案例中，這位女病患既沒有喝酒習慣，也無B肝、C肝病毒帶原，在因消化不良就醫後被檢出罹患巨大肝癌併發肺臟轉移，進一步問診才得知，她在過去20多年間，幾乎天天把花生醬吐司當早餐吃。

劉博仁推測，她的肝癌可能是因為長期吃入被黃麴毒素汙染的花生醬有關，提醒愛吃花生的民眾，最好改吃帶殼的新鮮花生，才能降低攝入黃麴毒素的風險。

長期吃花生醬吐司真的可能引起肝癌嗎？嘉義大林慈濟醫院頭頸部腫瘤中心主任侯思任說，真的有可能，因為花生和它的製品，只要保存不當，很容易孳生一級致癌物：黃麴毒素，而黃麴毒素是非常難解的致癌物，累積多了，真的很難救！

黃麴毒素除慢性肝癌還可能急性危害生命

侯思任指出，黃麴毒素是由特定黴菌產生的毒素，已被國際癌症研究機構列為一級致癌物。黃麴毒素的威脅不僅限於花生製品。他解釋，這種毒素可能透過直接或間接途徑進入人體。例如，乳牛若食用受污染的玉米飼料，其肉品和乳製品也可能受到污染。

黃麴毒素除了可能慢性毒害引起肝癌，還可能急性中毒致命，侯思任說，幾年前英國有一次，死了好幾十萬隻的火雞，就是火雞吃到了保存不當、含黃麴毒素的進口的飼料。還有20年前某知名寵物飼料發黴，造成東南亞和中、港、台超過萬隻犬貓黃麴毒素中毒致命。

侯思任提醒，除了花生之外，只要是種子類、豆子和咖啡豆等，以及穀類，如米、玉米，還有豆腐乳、臭豆腐食品，以及某些乾燥中藥材，若保存不當都可能含有黃麴毒素。

保存條件成關鍵黴菌易在高溫濕潤環境滋生

保存條件是防止黃麴毒素生成的關鍵因素。侯思任表示，黃麴菌在高溫濕潤的環境中生長迅速，因此適當的保存方式至關重要。他建議將花生製品或咖啡豆等易受污染的食品放入冰箱冷藏，雖然有人認為這會影響香味，但安全應為首要考量。此外，遵守保存期限也是避免黃麴毒素污染的重要措施。

一級致癌物無解藥高溫難以殺死

令人擔憂的是，黃麴毒素一旦存在於食物中，幾乎無法完全消除。侯思任強調，黃麴毒素非常穩定，即使一般烹調溫度也無法將其破壞。「真的要高溫殺菌，需要達到260至280度以上的高溫才能殺死這種毒素，這就是為什麼它被列為與戴奧辛同等危險的一級致癌物。」黃麴毒素可能引發急性肝中毒、肝衰竭，甚至肝癌或胃癌等嚴重後果。

食品安全把關需多方合作

台灣氣候濕熱，更容易造成食品發霉。侯思任強調，確保食品安全需要多方合作：「廠商要有良心，作為第一線把關者；政府則站在第二線，定期抽查以保障消費者健康。」也幸好這次在台北市衛生局抽驗下，發現這些花生醬含黃麴毒素過量。

消費者選購保存皆需留心

面對黃麴毒素的威脅，消費者應如何自保？侯思任建議選擇信譽良好的商家購買食品，並遵循「新鮮至上」的原則，不要長期存放易受污染的食品。「早點吃完，越新鮮越好。」

他補充道，雖然有說法認為多吃深綠色蔬菜、辛香料等抗氧化食物可以幫助解毒，但對於已攝入體內的黃麴毒素，實際效果仍有待證實。

杜絕發霉食品是關鍵 多吃新鮮食物助肝臟健康排毒

預防始終優於治療，尤其面對無解藥的黃麴毒素。侯思任提醒大眾，發霉的食物絕對不要食用，這是最直接有效的預防方法。但台灣環境潮濕高溫，食物保存不當易孳生微生物，雖然已攝入的黃麴毒素難以排除，但建議從日常飲食幫助維護肝臟健康。

侯思任建議多食用新鮮食物，特別是深綠色蔬菜如空心菜、青江菜、綠蘆筍等，以及十字花科蔬菜如高麗菜、花椰菜等。辛香料如青蔥、生薑、大蒜也有助於肝臟健康。充足飲水和適量攝取維生素A、C及高纖維食物，雖不能直接解毒，但可支持肝臟功能。

黃麴毒素一旦攝入體內可能造成上吐下瀉、頭痛、肝病變等症狀，嚴重時甚至引發肝癌。對於這種無法治癒的毒素，唯一的對策就是從源頭杜絕。消費者應警惕食品保存狀況，並在日常飲食中保持多樣化，避免長期食用單一食品，方能降低累積性毒素對健康的威脅。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家．資料來源／侯思任醫師．劉博仁醫師

