這是人類最接近毀滅的時刻，「末日鐘」又撥快4秒！科學家警告：核武、AI與強權競逐，讓世界末日更加逼近

當核武陰影、AI 失控與氣候危機交織，加上《新削減戰略武器條約》即將失效的壓力，人類正面臨史上最危急的生存時刻：世界末日鐘再次撥快，距離午夜僅剩 85 秒！科學家們為何如此絕望？川普與普京的博弈，又將如何決定這關鍵的 4 秒鐘？

27日在卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的會議廳內，著名的《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）再次撥動了那面象徵人類命運的時鐘——「世界末日鐘」（Doomsday Clock），在撥快了4秒鐘之後，距離象徵人類文明毀滅的「午夜」，僅剩下 85 秒。

這不僅是自 1947 年末日鐘設立以來的歷史新高，更是連冷戰最嚴峻時期都未曾觸及的危險邊緣。科學家們警告人們，這個世界正滑向深淵，包括核武競賽的重啟、人工智慧的無序擴張、氣候變遷的惡化、以及全球強權政治的激進發展，都在威脅人類的共同命運與未來。

2026年1月，卡內基國際和平基金會舉行記者會，《原子科學家公報》成員揭曉了「末日鐘」的最新設定：距離午夜還有85秒。（美聯社）

新聞小補帖：世界末日鐘（Doomsday Clock） 起源： 由參與「曼哈頓計畫」（研發原子彈）的科學家們於 1947 年創立，作為《原子科學家公報》封面的一部分。 設計初衷： 用以象徵性地測量人類距離自我毀滅（午夜 0 時）有多近。最初主要關注核武威脅。 演變： 2007 年起，氣候變遷正式納入評估指標。近年來，AI 等破壞性科技、生物威脅與虛假訊息也被列入考量。 誰來設定： 由《原子科學家公報》的科學與安全委員會，諮詢包括多位諾貝爾獎得主在內的贊助委員會後決定。 歷史紀錄： 距離午夜最遠時刻： 1991 年，距離午夜 17 分鐘。

距離午夜最近時刻： 2026 年，距離午夜 85 秒。

當川普遇上普京：核武控管的最後一道防線即將崩塌

要理解這消失的 4 秒鐘，首先就必須把目光投向今年 2 月 4 日。這是美俄之間僅存的核武控管條約——《新削減戰略武器條約》（New START）的失效日，該條約是美俄兩大核武強權之間僅存的理性與互信橋樑，限制了雙方部署的戰略核彈頭數量（上限 1550 枚），允許雙方進行資訊交換與現場核查。

不過隨著俄烏戰爭的延燒與地緣政治的惡化，這份核武控管條約也搖搖欲墜。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）早在 2023 年就暫停了條約中的檢查機制，隨著失效的期限逼近，條約是否還能延續仍懸而未決。更令人擔憂的是，美國總統川普（Donald Trump）重返白宮這一年來，美俄關係並未如部分觀察家預期的緩和，反而進入了一種詭譎的博弈。

「這本該是川普政府早該摘下的『低垂果實』」，美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）全球風險主任、曾任歐巴馬政府國安特助的沃爾夫斯塔爾（Jon Wolfsthal）如是說。他認為，川普與普京其實「明天就可以同意」延長條約限制，這在技術上毫無難度，但政治上的怠惰與算計卻讓世界置於險境。

沃爾夫斯塔爾痛批川普政府根本無人負責此事：「在過去的多屆政府中，這是政府與國際安全的日常工作。但在川普治下，這一切都停止了。沒有聰明人致力於保護美國、解決這個問題、並與對手接觸以降低危險，這正是必須改變的地方。」

其實普京曾提議將條約延長一年，但川普這方卻至今沒有正式回應。而且川普去年 10 月下令美軍重啟核武測試程序，打破了過去三十多年的做法。《原子科學家公報》總裁兼執行長貝爾（Alexandra Bell）指出：「這是半個多世紀以來，第一次沒有任何條約能阻止美俄之間爆發失控的核軍備競賽。」

AI 與資訊末日

在今年的末日鐘聲明中，科學家將 AI 列為撥快時鐘的核心因素之一。這不僅是因為 AI 與軍事系統的整合可能導致戰爭決策的誤判與失控，更因為它正在製造一場前所未有的「資訊末日」（Information Armageddon）。諾貝爾和平獎得主、菲律賓記者瑪麗亞·瑞薩（Maria Ressa）在記者會上表示：「我們正活在一場由科技帶來的資訊末日中……這些科技並不立基於事實。你的聊天機器人不過是一台機率機器。」

瑞薩表示，當社交媒體與生成式 AI 被用來大規模製造並散播虛假訊息，人類社會將失去「共享的現實」：「沒有事實，就沒有真相；沒有真相，就不會有信任。沒有這三者，我們就無法擁有新聞業，無法擁有民主，而解決當前危機所需的激進合作也將成為不可能。」

科學家們擔心，AI 技術的發展速度遠遠超過了人類對其治理的能力。欠缺規範的 AI 不僅可能被用於製造生化武器，更嚴重的是它正在瓦解公眾對科學、對政府、對彼此的信任。當災難來臨時，一個無法區分真假的社會，恐怕難以團結應對。

氣候與生物威脅：被忽視的慢性自殺

在核武與 AI 的喧囂之外，氣候變遷與生物威脅依舊是推動末日鐘逼近午夜的強大推力。儘管科學界不斷發出警告，但在 2025 年，全球主要國家不僅沒有加強合作，反而變得更加激進、對抗與民族主義化。貝爾指出，這種「贏者全拿的大國競爭」心態，徹底破壞了應對氣候危機所需的國際合作基礎。

科學家們特別點出了「合成鏡像生命」（synthetic mirror life）等新興領域的危險，並警告國際社會對此毫無協調一致的計畫。芝加哥大學物理學教授、公報科學與安全委員會主席霍爾茲（Daniel Holz）說：「世界對於潛在的毀滅性生物威脅仍舊毫無準備。」從氣候災難的頻發到新型疾病的傳播風險，人類正在為自己的傲慢與短視付出代價。

歷史的迴響：從 17 分鐘到 85 秒

如果回望歷史，其實世界末日鐘並不總是向午夜逼近。隨著冷戰結束，老布希總統（George H.W. Bush）與蘇聯簽署《削減戰略武器條約》，末日鐘曾在 1991 年被回撥至距離午夜最遙遠的 17 分鐘。那是一個充滿希望的年代，人類似乎終於找到了和平共處的鑰匙。

然而35年後的今天，末日鐘卻只剩 85 秒，這也是對全球領導人最嚴厲的控訴。貝爾表示，無論是哪個政府，轉向新帝國主義、採取歐威爾式的統治手段，都只會將時鐘推向午夜。從俄羅斯對烏克蘭的持續侵略、到中東戰火的蔓延、再到台海與朝鮮半島的緊張局勢，戰爭的陰影從未如此濃烈。

還有回頭路嗎？

面對這令人窒息的 85 秒，我們是否只能坐以待斃？《原子科學家公報》的科學家們強調，末日鐘並非預言，而是一個警告、一個隱喻，更是一個行動的號角。公報前總裁、現任高級顧問布朗森（Rachel Bronson）表示：「我們相信，既然這些威脅是人類製造的，我們就能減少它們。」

貝爾則表示：「這是一個艱難的事實，但這就是我們的現實，每一秒都至關重要，我們正在耗盡時間。」雖然川普政府的政策從諸多方面將末日鐘推向午夜，但歷史證明，公眾的壓力和科學的理性仍有機會扭轉局勢。個人的行動——從減少碳足跡到抵制虛假訊息、在社群中傳播基於事實的知識——都是對抗末日的微小砝碼。

