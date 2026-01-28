這是可以免費看的！想賺錢看過來 2026「8大財富預言」
財經中心／師瑞德報導
在ETF熱潮席捲全台之際，主動式基金平台依然展現強勁爆發力。國內第一大民營基金平台「鉅亨買基金」今（27）日公布2025年營運成果，繳出亮麗成績單。受惠於千萬級高資產客戶數大幅成長，平台基金總成交量逼近1,600億元，創下歷年新高；整體資產規模（AUM）更正式突破1,200億元大關，年增率達26%，近三年累計增幅更高達1.34倍，成長動能顯著優於整體市場。
無懼ETF磁吸效應 轉型「投資系統」戰略奏效
鉅亨買基金總經理張榮仁指出，回顧2025年，台灣境內外基金總規模（AUM）年增率約為16%，若扣除ETF貢獻，成長率則近15%。相較之下，鉅亨買基金AUM躍升26%，顯示平台並未受ETF資金排擠效應影響，反而逆勢突圍。
張榮仁分析，市場競爭型態正在發生結構性轉變，「正從『單點商品競爭』轉向『投資系統的競爭』。」他透露，越來越多資產千萬級的客戶將鉅亨買基金視為長期資產配置的「主系統」，這一趨勢直接帶動去年千萬級客戶數成長逾24%。其中，「鉅亨自由Pay」因應二代健保補充保費議題，允許投資人自訂現金流，全年申購量爆炸性成長2.8倍；「鉅亨超底王」與「鉅寶盆」等機制型投資方案，AUM也分別成長226%與67%。
2026八大預測！AI需求無盡頭 泡沫論言之過早
展望2026年，鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭發布「2026年8大投資預測」，回顧2025年預測準確率高達八成後，他大膽斷言：「AI沒有泡沫，需求仍遠大於供給。」
羅瑤庭指出，判斷AI是否泡沫只有一個指標：「AI是否還在進步？」只要AI思考與處理複雜任務的能力持續提升，需求就沒有盡頭。他進一步分析，美國大型企業（員工249人以上）的AI採用率在半年內從12.5%攀升至近33%，顯示企業已開始找到將AI導入決策與生產流程的「聖杯」，進而降低成本、提升獲利。
能源與太空 AI發展的下一塊拼圖
「AI的底層是算力與能源，而算力的盡頭是土地面積。」羅瑤庭提出一個大膽觀點：若將地球上可用土地都蓋滿資料中心，氣溫將上升四度，這是人類無法承受的。因此，科技巨頭如馬斯克、Google、NVIDIA等正積極布局太空領域。隨著火箭發射成本大幅降低，太空建設將迎來甜蜜點，成為AI延伸的龐大商機。
地緣政治緊張 國防工業受惠
展望2026年，羅瑤庭認為全球化已成過去式，取而代之的是國家安全至上的新冷戰思維。川普上任後，國防支出佔比將進一步成長，直接受惠者即為新興國防工業。為了支應龐大的軍費開支，他預測聯準會將重回1950年代的角色，配合財政部控制長天期公債殖利率，採取更為寬鬆的貨幣政策，有利於美國經濟與股市成長。
歐洲投資需慎選 債務成關鍵
在歐洲方面，羅瑤庭建議投資人務必慎選國家。由於歐洲各國負債程度差異巨大，面對川普逼迫增加國防支出的壓力，高負債國家如南歐在無法加稅或削減福利的情況下，恐面臨舉債困境。反觀愛爾蘭等低負債國家則更有底氣應對挑戰。
首創「美國景氣雷達」 助攻投資決策
為協助投資人更精準判斷局勢，鉅亨買基金今年初推出國內首個專為基金投資人設計的「美國景氣雷達」專區：「鉅視角」。張榮仁強調，隨著自主投資需求快速成長，只要能讓投資變得夠簡單、夠穩定，AUM成長自然會超越市場。未來將持續深化智能化策略、數位工具與AI服務三大方向，今年上半年也預告將有更強大的智動化投資機制上線。
羅瑤庭提出的8大預測包括：
1、AI狂潮延續： 需求大於供給，泡沫未至。
2、美企紅利收割： 部分企業進入獲利期，投資轉為獲利動能。
3、產業延伸： 能源與太空產業將成為AI發展的延伸領域。
4、國安至上： 國家安全壓倒市場經濟，貨幣與財政政策邊界模糊。
5、歐洲政局動盪： 政治不穩定度高，需慎選有財政空間的國家。
6、日銀轉向： 配合財政政策，日本央行將採取鴿派升息。
7、台灣續強： 出口依然暢旺，經濟持續成長。
8、新興市場消長： 中國內外需引擎熄火，印度有望成為今年贏家。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
