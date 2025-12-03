「這是悲劇不是還好」清潔員送舊電鍋助人反留貪污前科 吳宗憲批司法背離人民法感

民眾黨立委吳宗憲今(3)日在立法院質詢時,以三起荒謬案例痛批檢察官機械式辦案,嚴重背離人民法律感情。他怒轟「32塊的電鍋跟幾百億的工程弊案,我們用的是同一部法律」,檢察官已淪為「只會起訴和上訴的冷血機器」。

吳宗憲列舉電鍋案指出,台北市清潔隊員將車上價值剩32塊的舊電鍋送給拾荒老人煮飯,竟被依貪污罪起訴。雖然法官輕判,但當事人成為貪污前科犯,無法申請良民證,還有排黑條款適用,「這不是還好了,這是悲劇了」。吳宗憲質疑,黑金組是檢察官中的精銳部隊,「結果你用最精銳的一批部隊去辦這個?」

紅單案更讓吳宗憲火大。警察對違停車輛認為是私人土地只勸導不開單,檢察官竟用土地罪起訴、法定刑5年以上。一二審都判行政疏失無罪,但警察被停職3年、薪水砍半只剩1萬多、得憂鬱症、暴瘦20公斤。

雨傘案中,民眾不小心拿到雨傘,檢察官窮追猛打。當事人住美國每次開庭要飛回台灣請律師,花費是雨傘價格的幾百倍。法官批評檢察官為了一把雨傘調閱所有民眾個資、浪費司法資源,「完全搞不清楚裁量權」。

吳宗憲強調,自己走過三權「何其有幸」,回頭看司法權發現檢察官「只在乎構成要件符不符合」,不懂職權不起訴和微罪不舉。他呼籲檢察官應有社會共感,「把一個人送32塊電鍋給拾荒的人,然後這樣辦他,大家只覺得我們很不人道」。

