這是情歌天后？梁靜茹身材發福、臉部圓潤遭酸 粉絲心疼緩頰

情歌天后梁靜茹。（天熹娛樂提供／尤嬿妮台北傳真）

梁靜茹全新巡演「Best，茹果我不唱情歌」演唱會，去年11月從上海虹口足球場起跑，帶來一連串膾炙人口的情歌，讓台下粉絲聽得如癡如醉，近來有網友將演唱會片段上傳至網路，只見梁靜茹身形圓潤不少，讓許多人看了之後震驚不已。

有網友在Threads上傳梁靜茹全新巡演的片段，只見她留著一頭金髮，上半身造型身穿半透網狀上衣，露出一片雪白肌膚，難得展露性感一面，當時演唱成名曲《如果有一天》時，還不忘把麥克風遞給下歌迷，希望能夠全場大合唱，雖然唱功依舊，不過身材明顯發福不少，臉也變得圓潤，與過去模樣相差甚遠，立刻成為網友討論的焦點。

廣告 廣告

許多粉絲見狀留言緩頰： 「外型維持也是對演藝工作負責任的一環」、「不是每個人都能做到兼顧各方面完美」、「變胖沒什麼，就是年紀到了」、「不要再對女藝人的身材指指點點了」、「健康就好，大家不需要標準這麼嚴格˙了」、「她是歌手不是模特兒，年紀到了，身材走鐘很正常」、「只要嗓音依舊，其他方面不需要太過於要求」、「從小到大看的歌手，還能健康的開演唱會不好嗎」。

梁靜茹2019年宣布與前夫趙元同離婚，結束9年婚姻關係，恢復單身狀態後的她，曾與「畢加索國際企業」總裁林達光陷入熱戀，不過僅交往3個月，就因為個性不合退回朋友關係，而她在演唱會過程時，提到在愛情裡最難學會的就是「愛自己」，唱了那麼多情歌後，有些歌的意思是慢慢才懂。

梁靜茹展開全新巡演。（圖／超級圓頂提供）

更多中時新聞網報導

A-Lin台東太chill圈粉 琟娜意外濺血

2025台灣體壇10大新聞回顧》球后難敵膝傷 戴資穎低調引退

NBA》快艇復活追戰績 東區熱火正旺