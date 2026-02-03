「這是我屋企的語言」：移民澳洲後，9歲香港小朋友拍片教廣東話

[PROVIDED]

對移民小孩子來說，因為語言環境轉變，不少人在成長路上會慢慢忘記母語。在Instagram上，一名9歲、移民到澳大利亞的香港小朋友拍短片教人講廣東話，吸引超過10萬人追蹤。

這個小朋友的英文名字叫Aiden，他是土生土長的香港人。2024年9月，他與家人移民澳洲珀斯。半年前開始在Instagram上教人廣東話。現在帳戶發佈了30條影片，當中有3條瀏覽量超過100萬。

影片長約一分半鐘。Aiden先以英文開場，再用廣東話介紹生活各種用詞。每說完一句話，這位臉蛋圓嘟嘟的男生就會咧着嘴笑，露出一對大門牙——這個金牌笑容吸引了不少粉絲。

留言大讚Aiden「好可愛」，也有人認為影片有教學意義。有網友留言，說自己的小孩是韓國人，希望他多看Aiden的影片學廣東話。

Benny是Aiden的爸爸。他直言拍片最初是滿足小孩子的好奇心，後來不斷思考廣東話的重要性。

訪問時，Aiden的中文偶爾會夾雜着英文語法，例如「一年半」會說成「一個半年」。Benny在一旁笑着糾正。這位父親要求Aiden拍片時咬字準確，但在生活中，他笑言願望簡單，不寄望兒子會寫中文，但至少「不會忘記廣東話」。

9歲的Aiden是土生土長香港人，半年前開始在Instagram上教人廣東話；現在帳戶發佈的30條影片中，有3條瀏覽量超過100萬次。 [BBC NEWS CHINESE]

「為了好玩」

1月中旬，一家三口返港放暑假。我們約在港島區一個公園見面，Aiden一看到公園的玩樂設施，馬上大嚷道：「我要玩」。

這個活躍亂跳的男生愛玩愛嘗新——拍片，這也是他自己的主意。

當時一家三口還沒移民，Aiden有次看到媽媽手機裡有不同小朋友的影片——有人教英語、有人表演彈鋼琴和唱歌。「好似好搞笑，好好玩，」他也蠢蠢欲動，想試一下。

「我說可以，為什麼不可以呢？」父親Benny一口答應。可是大家在香港都忙，計劃一直到移民後才有機會實現。

主角有了，時間有了，拍什麼主題倒是重點——Aiden的鋼琴學到八級，但能彈跟教人是兩回事；若教英文，似乎未及母語者般講得好。爸爸一起發想，靈光一現，「你是香港人，不如你試試教人廣東話？」

Benny說，出發點很簡單，就是「for fun」（為了好玩），「有空就拍，或者有想法就拍。」

大家分工明確：Aiden是演員，Benny是「大腦」，負責想題材、設計分鏡和後製，媽媽則負責拍攝和形象指導。

半年下來，Aiden一共拍了30條影片，介紹數字、天氣、水果、茶餐廳食物，還有香港地標。一家人有時還會出「外景」：在澳洲布萊頓沙灘的彩色小屋前介紹「顏色」，還和短尾矮袋鼠一起介紹「動物俗語」等。

Aiden不斷重複形容詞：「好玩」。但問到困難之處，他的答案和所有演員一樣，都是咬字和忘詞。「有時候累了，有些會忘記了，就會有些生氣。」他直率地說。

「因為我們要教人講廣東話 ，發音上盡量希望是準確的，」Benny補充，當仔細較真發音太多次，Aiden就會現出小孩子氣，「行了嗎？行了嗎？為什麼又不行？」

Aiden開設的Instagram帳戶目前超過10萬人追蹤。 [INSTAGRAM]

全英環境難講廣東話

父親Benny是移民二代，在13歲時隨父母移民澳洲，後來再回流香港。Aiden出生之後，他早有計劃重啟移民，一直在找合適的時間點。

自身經驗告訴Benny，移民後兒子很少機會再接觸中文，「我們不想他完全不懂。」於是決定讓Aiden在香港多待幾年，多學文化和廣東話，但同時考慮到適應問題，最後決定在Aiden升讀小二時離港。

Benny說，澳洲雖然也不乏講廣東話的親戚和朋友，但他發現當兩個家庭的小孩一起玩時，他們很快就會「轉頻道」說英文。

「因為習慣了，」Aiden說自己兩種語言都喜歡，「但是講英文的句子就長一點。」

移民了一年半，他也覺得自己的中文稍有退步，「筆劃忘記了，還有些字忘記了怎麼說。」最大的難關是量詞，他提醒自己不要說：「一把菜」、「一隻人」和「一粒橙」。

去澳洲之前，Benny買了些《西遊記》等中文書，作為Aiden的睡前小故事。「我讀一些字給他聽，希望他一邊讀一邊認得一些字，不會那麼快忘記 。」

他提到，現在移民家庭裡可能已經有小朋友完全不懂廣東話。如果父母想小孩子學習的話，只能特意送他們到專門學中文的補習班。

在他看來，在外地傳承廣東話，環境總是最大的影響。「你上學、認識的朋友、工作，他們全部都是全英文的，慢慢你就會說少了（廣東話）、用少了。」

Aiden移民了一年半，認為自己的廣東話稍有退步，會忘記中文筆劃，而最大的難關是量詞。 [BBC NEWS CHINESE]

我們為何會失去母語？

學術上，母語變化和衰退的過程稱之為「語言磨蝕（language attrition）」。

英國約克大學語言學家莫妮卡·施密德（Monika Schmid）一直進行有關母語流失的研究。她形容，當人開始學習第二種語言時，每次說話或造句，腦海中的兩種語言系統就會開始「相互競爭」。

語言競爭會產生干擾，從而影響口音、語法。Benny試過這種情況，「特別是我們年紀大一點的，你想說英文的時候，可能突然說了句廣東話出來，甚至不知道為什麼會說了句普通話出來，就是突然間亂了。」

施密德指出，年齡是鞏固母語的關鍵。12歲是一個分水嶺——兒童的語言能力在這時開始穩定下來。

兒童的大腦比成年人靈活、適應力強。施密德說，如果兒童在12歲前完全脫離母語環境，停止講母語，母語便會逐漸消退，甚至會完全被忘記。之後想要重新學習，已經跟非母語者一樣。

廣東話是澳洲第五大語言。根據澳洲統計局2021年人口普查數據，近30萬人表示自己在家使用廣東話，佔全國人口1.2%。

Benny沒有讓Aiden上中文補習課，他笑着說，「現在只剩下一個途徑迫他講中文，就是在家裡跟我講 。」

現在Aiden主要在家裡講廣東話；每當在學校學習了新的英文詞彙回家，Benny會再用廣東話向Aiden解釋一次。

目前有不少研究表明，父母在家中強制使用母語，能加強兒童母語的學習能力，而同儕間對彼此母語的態度，也會影響兒童對母語的接受程度。

Aiden說，學校的老師和朋友大多都知道自己在社交媒體教廣東話。他興奮地說，「同學們也說很開心，因為他們覺得我做的工作很厲害。」

Aiden形容廣東話「好重要」，「因為（廣東話）是我屋企（家裡）的語言」。 [BBC NEWS CHINESE]

「這是我屋企的語言」

帳戶目前經營了半年，Aiden還是覺得拍片很新鮮，「因為有些片很搞笑，有些是認真一點，但都學到（廣東話）的。」

目前帳號由Benny管理，影片觀眾接近一半來自香港，一成來自美國。年齡層以25至34歲為主，佔了四成。

「棟篤笑」（Stand-up comedy，脫口秀）演員歐陽萬成和不少香港歌手等曾留言支持。有人表示Aiden的影片有「教育電視的感覺」，要跟它學英文。

「真的很開心，因為好多人支持或者讚我，」但Aiden也童言無忌，「都會有些不好的說話。」

Benny補充，為免Aiden不開心，會避免讓他知道負面留言，「如果是支持的正面的，我都會告訴他，『今天有個姨姨讚你做得好，你要加倍努力』。」他也不想Aiden有「成名」的感覺，會隱藏帳戶的追蹤數。

起初只是為了好玩的主意，現時成為了Aiden一家新的家庭活動。本來日常不過的語言，也在一片討論和關注中，被他們重新反思。

「我們香港人根本一直都是講廣東話，這是我們的母語.....所以我覺得有機會可以保持一個語言，就讓它保持著，」Benny說。

「我經常跟他（Aiden）說，我不寄望你會寫，因為寫的機會更加少，但我很希望你不會忘記廣東話。」

Aiden又如何看廣東話？

「好重要，我要懂得講，因為（廣東話）是我屋企（家裡）的語言。」他用肯定的語氣回答。爸爸接着追問，「因為你是什麼人？」

「因為我是香港人。」「所以應該......」「要懂得講廣東話。」「沒錯！」

（受訪者未能提供中文姓名。）