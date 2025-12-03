這是日本設計師品牌SETCHU時裝秀照片，與巴黎世家無關

Taiwan FactCheck Center

網傳「巴黎世家的這款頭巾，在台灣一個也賣不出去」？

這是2025年日本設計師品牌SETCHU走秀照片，與巴黎世家無關。

近日網路熱傳一張走秀圖片並稱Balenciaga（巴黎世家）設計的頭巾神似披麻戴孝。經查證，這是2025年日本設計師品牌SETCHU舉辦時裝秀的照片，與巴黎世家無關。



一、網傳圖片裡的服飾品牌為SETCHU，是由日本設計師桑田悟史所設計，與傳言提及的巴黎世家（Balenciaga）無關。桑田悟史的設計概念是「折紙」，例如長版外套如果扣上裡布內的釦子，就能變形成短版長度。



二、巴黎世家有多款設計都引發大眾討論，例如曾推出類似垃圾袋、洋芋片及印有烤鴨圖案的購物包及手拿包，且因為其品牌風格強烈，也曾經被網友視為創作靈感，生成「教宗方濟各穿上巴黎世家羽絨外套」的AI圖片。



傳言將日本設計師品牌SETCHU時裝秀照片誤稱為巴黎世家設計的頭巾，因此，傳言為「移花接木」的錯誤訊息。

背景

近日社群平台熱傳模特兒走秀的圖片，聲稱這是國際知名品牌Balenciaga（巴黎世家）所設計的頭巾。許多網友認為網傳圖片裡的頭巾類似「披麻戴孝」，紛紛揶揄「在華人圈會滯銷」、「會被老母打死」、「我很確定我不適合時尚」等。

查核

查核點：傳言是真的嗎？

網傳圖片為日本設計師品牌服飾，與巴黎世家無關

（一）查核中心將網傳圖片利用Google以圖反搜，可查找到時尚雜誌《VOGUE》與《VOGUE JAPAN》在2025年初有相關報導。根據報導內容可知，網傳照片裡的服飾品牌為SETCHU，是由日本設計師桑田悟史所設計，與傳言提及的巴黎世家（Balenciaga）無關。

報導指出，2025年1月16日，在義大利佛羅倫斯國際男裝展（Pitti Immagine Uomo） 舉辦該品牌首次時裝秀，品牌創辦人、設計師桑田悟史構思40套造型，主軸為「一天從早到晚的變化」，他以「折紙」概念來設計各種正式服飾，例如長版外套如果扣上裡布內的釦子，就能變形成短版長度。

（二）查核中心檢視SETCHU的官方IG貼文（1、2），確實有發布網傳的頭巾造型照片，並說明照片中模特兒所穿的晨禮服、格紋褲、毛皮大衣與可折疊夾克，均為SETCHU的2025年秋冬款式。

巴黎世家多款設計引發熱議，也曾被做成AI圖片

巴黎世家曾有多款設計都引發大眾討論，可能因此才會被網友錯誤連結。包括2017年神似IKEA購物袋的寶藍色購物包、2022年一款命名為垃圾袋的抽繩包，2024和2025年又陸續推出洋芋片手拿包、北京烤鴨手拿包，以及與台北市垃圾袋相似度頗高的手提托特包等。

此外，該品牌因為風格獨特，也曾經被網友作為AI生成圖片的創作靈感，例如2023年臉書與推特流傳教宗方濟各穿上巴黎世家羽絨外套的圖片，但實際上是透過AI繪圖工具Midjourney創作而成。