南部中心／林俊明、廖錦雄、陳芷萍 台南-高雄報導

台南市刑大偵破一起槍砲案件，在嫌犯身上搜出兩把造型奇特的改造手槍，一把長得像智慧型手機，一把則像是打火機，都具有殺傷力。追溯上游來源，逮到一名官姓男子，坦承是從網路購買"手機槍"，改造後販售，一把可賺兩到五萬元，警方目前正在清查有多少流入市面。





這是槍! 外型是手機.打火機 嫌犯坦承網購玩具槍後改造

台南市刑大偵破一起槍砲案件，在嫌犯身上搜出兩把造型奇特的改造手槍。（圖／民視新聞）

陳姓嫌犯：「又什麼事情，我又怎麼了？」警方來到台南善化這處民宅，逮捕有毒品前科的45歲陳姓嫌犯，搜出兩個可疑物品，一個看起來像是智慧手機，一個則是像打火機，看起來像玩具，但把折疊展開，內部竟然有扳機，彈室和撞針，根本就是一把小手槍，經過鑑識，確定是有殺傷力的改造手槍。臺南市刑大偵三隊隊長葉振煌：「現場並查扣卡片型折疊手槍一枝，平面型折疊手槍一枝，及子彈兩發等證物。」警方向上追查槍枝來源，鎖定一名官姓男子，這才發現他已經涉及槍砲案入監服刑，借提偵訊，坦承是從網路買的手機玩具槍，然後自行改造成真槍販售，一把可賺兩到五萬元，前後已有五年的時間。

廣告 廣告









這是槍! 外型是手機.打火機 嫌犯坦承網購玩具槍後改造

這把像是打火機的改造手槍，經過鑑識，確定具有殺傷力。（圖／民視新聞）

武器教官陳信宏：「其實是前幾年在美國，拉斯維加斯槍展的時候，才被開發出來的，美國人是可以合法擁有槍隻，比較隱蔽性的隱藏性，隨身好帶防身，所以它子彈量不需要大，只要一發或兩發。」網路關鍵字只要鍵入手機槍，就會出現一堆折疊造型的玩具槍，這些都是從中國來的，裏頭本來填裝的是軟質的塑膠子彈，不肖人士卻把它改造成真槍，不過，由於它的槍管很短，射程也有限制。武器教官陳信宏：「中國那邊有一些廠商，就把它仿製出類似玩具的造型，但是它的中心撞針擊發的功能，還是保持存在，雖然它的槍管太短它太小了，所以就是近距離防身用。」由於造型實在太像手機，連警方都差點被騙過去，警方也將持續清查，到底有多才這樣的改造槍隻流入市面。

















原文出處：這是槍! 外型是手機.打火機 嫌犯坦承網購玩具槍後改造

更多民視新聞報導

美國活逮馬杜洛「引習近平效法」？彭博分析中共若犯台「超慘代價」

汪小菲愛妻懷孕7月！認要回台灣坐月子「再回中國」背後原因全說了

國台辦發言人被問石平「當機結巴」媒體人預言：未來還會發生

