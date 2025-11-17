這是洗車還是摩鐵？影片要看完，車子震動地很厲害。圖／翻自《網易》

中國網友近日流傳一段片，乍看之下以為只是單純洗車，不過看到最後，發現影片相當不單純，而且車子震動地很厲害！

影片可見車主開到自助洗車廠，接著就在現場使用工具洗車，乍看之下，一切都非常正常，車主使用工具，對著BMW愛車噴泡沫，加以清洗。不過洗到一半，可以看見一名女子從副駕駛座走出來，並進入後座，接著車主也進入後座，然後，車子開始「震動地很厲害」。

過了約3分鐘後，車主走出來，並持續洗車，女生也從後座出來，坐回副駕駛座。目前未知兩人在後座到底做了什麼，但這段「車子震動」的畫面，已經引發許多網友猜測，甚至想入非非。網友們就直呼：「這是沒錢上摩鐵嗎？」、「竟然還有這招！」、「合理懷疑是偷情，所以不敢正大光明開房間。」、「看來這對男女的筋骨非常勇健。」

不過就在今年夏天，巴西有一對情侶，參加派會飲酒作樂後，開車到一處郊區，更把車子停在懸崖邊的觀景台，接著兩人進行車震。但沒想到因為車子震動地太厲害，導致車子失去平衡，當場翻落約91公尺高的坡面，當地消防隊事後證實，兩人皆不幸墜崖身亡。



