這是真的嗎？「討厭香菜」有可能年過半百後「愛上了」科學家曝關鍵

愛好香菜與否呈現兩個極端，喜歡的人恨不得天天吃，不喜歡的人卻希望香菜從這個世界消失，然而根據科學家證實，關鍵就在第11號染色體上一個名為OR6A2的基因，對應到不同基因的人在嗅覺感知上會有不同反應，有人聞著香，但有人卻認為香菜味跟肥皂味差不多，而且相當刺鼻，然而最新的研究卻發現，討厭香菜的人在年過半百後，卻突然愛上了，重點就在「嗅覺退化」。

根據陸媒報導，喜好香菜的人其苦味受體相當敏銳，對苦瓜、青花菜、茴香等都有較高的接受度，這也跟嗅覺、味覺間有著連動性，然而香菜又名「半輩子菜」的原因是，有些人年輕排斥香菜，但卻在年過半百之後突然「愛上了」。

根據科學家推測，會突然愛上的香的原因與味覺及嗅覺的退化有關係，原本對「香菜感受能力」敏感度也隨之下降，從此不再抗拒，但根據《本草綱目》記載，香菜辛溫，有「內通心脾、外達四肢」的藥理效果，且中醫也肯定其價值，近年來隨著相關研究不斷開展，科學家更希望可以釐清飲食偏好與遺傳機制間的關係，解開人類神秘的感官差異。

