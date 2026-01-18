這是真的！怪大叔「哈士奇玩偶」屁股挖洞性侵射精 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

去年5月間傍晚，新北市一名陳姓男子看到女鄰居阿雯（化名）將一個大型的哈士奇狗狗玩偶放在住家公寓頂樓晾曬，他竟將玩偶的屁股挖出一個洞來，然後把褲子脫下、將生殖器插入直至射精，完事後又拿起阿雯的衣物擦拭。阿雯得知後將陳男告上法院。全案經新北地院審理，法官依毀損他人物品罪，判處陳男拘役40日，可易科罰金4萬元。全案仍可上訴。

判決指出，去年5月22日傍晚6時許，陳男上到住家頂樓時，看到鄰居阿雯將哈士奇玩偶放在公寓頂樓晾曬，結果他竟在玩偶的屁股處挖了一個洞，接著帶套「強姦」玩偶。

完事後，陳男再拿起阿雯晾曬在頂樓的衣物擦拭身體，直到晚間9點經鄰居通知，阿雯前往查看後，才知道陳男的變態離譜行徑，於是報警。

檢方認為，陳男並未將阿雯的衣物或玩偶據為己有，洩慾時阿雯也未在場，難認陳男對阿雯做出猥褻行為，或有竊盜嫌疑，最終依毀損財物起訴陳男。

新北地院審理後表示，審酌陳男雖和阿雯達成調解，但至今都沒有付賠償金，再考量陳男前科素行、犯罪動機等一切情狀，依毀損他人物品罪，判處陳男拘役40日，可易科罰金4萬元。全案可上訴。

照片來源：《視覺中國》

