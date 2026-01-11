「這是老公的財產」塗臉？人夫偷吃還寫日記評分 露骨對話鐵證判賠

社會中心／高雄報導

人夫出軌和小三發生24次性關係，甚至寫在行事曆上。（示意圖，非當事者／pexels）

一名人妻意外發現結婚20多年的丈夫與一名女子發生婚外情，且丈夫竟有寫「性愛日記」的習慣，在行事曆上詳細記錄了2人自2024年3月至7月間的24次性行為，更有錄音露骨記載「妳為什麼要塗臉？」「這是老公的財產」等細節。原配憤而提告求償，法院審理後，認定小三侵害配偶權情節重大，判決應賠償正宮20萬元。

據判決書指出，該名人妻與丈夫於2001年結婚，育有4名子女。人妻指控，小三明知對方有家室，仍與其交往，且也掌握了丈夫親筆書寫的行事曆，內容詳列了2人發生關係的日期、地點及感受，包括「No3中午內出」、「No6捷運無感速出內有透」、「No7某透內用升天」等極具私密性的描述，甚至記錄了疑似金錢往來的「-5000」、「養3000」等註記。

此外，人妻還提出了一段長達10多分鐘的錄音檔，內容為小三與丈夫出軌發生性行為時的對話與呻吟聲。錄音中2人互稱老公、老婆，並有「明天怎麼上班啦…給老公種草莓」、「老公你投降，出2千」、「妳為什麼要塗臉？」「這是老公的財產」等露骨對話。通訊軟體對話紀錄中，小三更傳送穿著浴袍、細肩帶的私密照給男方，人夫則回覆「老公晚上努力一點，讓老婆開心死」。

小三在庭訊時辯稱，人妻提出的證據不足以證明2人有發生24次性行為，且心理諮商紀錄無法證明與本案有關。她也辯稱照片僅是日常自拍，並無暗示性，且去過正宮住處僅是一般交友常情。然而，人夫在與妻子的協議書中已承認「半年期間至少10次與女子發生性行為」，並對妻子鄭重道歉。

法官審酌相關事證，認為人夫行事曆記載詳細，且錄音檔與對話紀錄顯示2人互動親密，已逾越一般社交分際。小三甚至將自家鑰匙交給男方使用，顯見關係匪淺。法官認定小三行為已嚴重破壞人妻婚姻生活的圓滿與幸福，侵害配偶權情節重大。考量人妻為大學畢業、月收約4萬6千元，小三為高中畢業、目前無業等身分資力，以及雙方加害程度，法院最終判決應賠償人妻精神慰撫金20萬元。全案可上訴。

