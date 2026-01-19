這是詐騙包裹！ 「萬事宜、好運降臨」+7M、7N開頭別收

包裹編號開頭是7M還有7N，通通不要領，因為都是詐騙包裹。（圖／東森新聞）





最近很多人都收到幽靈包裹！小心別被騙！有民眾收到貨到付款簡訊後，就到超商取貨，店員一看立刻攔下，說包裹外廠商名稱萬事宜是常見的詐騙假名。不只廠商像是包裹編號的開頭，也得留意是詐騙，如果是7M或7N，也高機率是詐騙，千萬別領。

過年前很多人都會買大量的包裹，但是如果你的包裹編號開頭是7M還有7N，通通不要領，因為都是詐騙包裹，除了看編號之後，廠商名稱也得注意，像是萬創、萬事宜、好運降臨還有幸運星，也不要領，這些都是詐騙。

廣告 廣告

名子聽起來超吉利，卻都是慣用假名。真的別傻傻付錢，收到簡訊配編7M開頭也請直接忽略。民眾Tony：「包裹上面就是簡單的包裝以外，寫萬事宜的中文字樣，收件人是寫我的名字，所以我也不疑有他就去付錢。」

不只萬事宜，也有許多網友分享，像是速壹倉、百靈鳥、七七國甲、中原集運、小毛驢等等，詐騙包裹常見高風險關鍵字非常非常多，許多人都曾經受騙上當。民眾Scott：「當時付了1000元左右去領這個包裹，領了之後發現自己沒有訂這個東西，我最後去物流那邊申請退貨、退款，其實整個流程上還滿麻煩的。」

另一位民眾透露，自己碰到的廠商名稱是禧緻，包裹編號也是7M開頭，錢真的不好退回來，有的超商店員也會提醒你。民眾：「店員說你是不是有在哪裡買過東西，我說沒有，後來他就說，那這是詐騙集團你不要領。」

民眾：「自己有買的話，應該會記得吧，如果突然跳出一個的話，就不要理他。」

民眾：「取貨前會去確認一下，有沒有買過這個東西，沒有買過的話就不會去拿。」

有時網購買太多，真的可能買到連自己都忘記。提醒民眾，編號怪、廠商怪，寧可不領也別付錢，才能守住荷包安心過年。

更多東森新聞報導

超商領貨遇詐騙！店員見「這3字」秒攔阻 黑名單曝光

土耳其恐怖快遞！住戶櫃台拆包裹 打開瞬間「火光噬人」

獨家／宅配員拿9萬包裹摔鐵門 正鐵道歉：他和同事吵架

