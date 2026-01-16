這是誰的腳? Buffet吃到異物 業者:是蝦腳非蟑螂腳

南部中心／鄭博暉 台南市報導

台南市一對情侶，到一家知名酒店吃自助餐，沒想到卻差點把疑似蟑螂腳的異物吃下肚，第一時間向業者反應，沒想到對方卻說，是蝦子腳不是蟑螂腳的回應。兩人氣炸把照片PO網。對此業者回應，後續將會進一步查明原因，並嚴格把關食安，台南市衛生局獲悉後，也即刻派員稽查。

這是誰的腳？Buffet吃到異物 酒店業者：是蝦腳非蟑螂腳

台南市一對情侶到知名酒店吃自助餐，沒想到卻差點把疑似蟑螂腳的異物吃下肚。（圖／翻攝threads＠lexi1031_）

就是這支在餐盤上，疑似昆蟲肢體的照片，讓消費者質疑就是蟑螂腳，沒想到跟酒店人員反應，竟得到那是蝦子腳的回答。當事人說，「我是先在嘴巴裏面吃到，然後這個東西其實很硬，而且它是刺到我的上顎，其實有點痛，吐出來一看它是蟑螂的腳，服務人員來，然後跟我們說，那是蝦子的腳，我們超傻眼的，怎麼可能，他連拿出來對比的東西都不一樣欸。」到底看起來像什麼，一般民眾的反應也很直接，「我覺得這看起來很像蟑螂的腳，餐廳解釋說這個是蝦子的腳，我不能接受，因為我覺得上面還蠻多毛的，有點噁心。」另一位民眾也說，「應該是蟑螂的。不像蝦子。」

消費者第一時間向服務生反應，沒想到對方卻說，是蝦子腳不是蟑螂腳，讓消費者很傻眼。（圖／民視新聞）

的確只看腳，很難辨別出，本體是什麼。不過專業的養殖業者就說，不管是白蝦或是泰國蝦，烹煮後的蝦腳顏色，都跟圖片上的樣子很不同，「泰國蝦的腳牠會比較白色，比較細長，白蝦的腳，腳比較透明。」對此業者也出面強調，針對第一時間的回應，和後續的釐清，都會加強。酒店業者黃佳音表示，「我們之後也會嚴格的來去做一些檢討，針對食材的部分，不管是源頭還有處理的過程，我們未來也會做全面的一個把關跟釐清。」不過衛生局獲悉，也即刻要派員稽查，台南市衛生局副局長林碧芬指出，「已即刻派員前往店家稽查，查核作業場所及其食材保存情形，如有缺失，將要求業者限期改善。」消費者不滿，酒店第一時間，硬說那是蝦子腳的說詞，最後獲得酒店承諾免單並將異物送驗，才讓事情暫時落幕。

原文出處：這是誰的腳？Buffet吃到異物 酒店業者：是蝦腳非蟑螂腳

