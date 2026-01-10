這是誰? 台版固力果跑跑人掀熱議 男主角是"屋主本人"

南部中心／綜合報導

台南南區，一棟四層樓高的透天厝，外頭牆面懸掛巨型看板，藍天白雲的底圖，中間還有一名高舉雙手的慢跑男，版面設計像極了日本大阪知名的固力果跑跑人招牌，引發熱烈討論，有人覺得像航空公司的K董，也有人認為像柯文哲。不過鄰居出面解答，看板男主角是屋主，純粹覺得有趣而製作，沒有特殊意涵。





這是誰？台版固力果跑跑人看板掀熱議 男主角是就是「他」

台南南區德興路上的透天厝看板，和日本大阪知名的固力果跑跑人招牌，版面設計一模一樣，只是台南版多了些台灣元素。（圖／民視新聞）

四層樓高的透天厝，外頭牆面懸掛巨大看板，底圖是藍天白雲，中間還有一名高舉雙手的慢跑男，吸引路過民眾的目光。附近居民表示，我感覺應該幾個禮拜前就有了吧，是不是想宣傳台灣，我也不知道、有點像大阪的固力果耶。





會引發討論，就是因為這面位在台南南區德興路上的透天厝看板，和日本大阪知名的固力果跑跑人招牌，版面設計一模一樣，只是台南版上頭多了台灣之光四個字，還有台灣地圖，男子穿的背心也有Taiwan字樣。他到底是誰？附近居民表示，感覺很像政黨的方面，長的蠻像張國煒吧，柯文哲也蠻像的、和柯文哲、丁守中以及張國煒都有點像，神韻都有稍微像啦。

看板上的瞇瞇眼、圓臉帶著眼鏡的慢跑男，有網友覺得像航空公司的K董，還有人覺得像柯文哲，一個看版引發不少想像空間，不過鄰居給出正確答案。附近居民表示，屋主他是覺得這塊大阪的招牌蠻好看的，他就用自己的人頭再加一個台灣的標誌製作，沒有要廣告啦，也沒有政黨宣導。答案揭曉，原來慢跑男是屋主本人，因為有趣才製作看板，今年1月請來吊車懸掛上去，儘管真正用意不得而知，但已成功創造話題。





