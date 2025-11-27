「這是魔鬼之手」：大熱新片再議關於左撇子的多種迷思
左撇子常被視為「錯誤」，但同時也被視為「天才」的象徵。鄒時擎的劇情片《左撇子女孩》（Left-Handed Girl）取材自她本人在台灣作為「左撇子」所遭受的偏見。
在這部備受讚譽的新片《左撇子女孩》中，五歲的台灣女孩宜靜因為用左手畫畫而被爺爺責罵。爺爺告訴她，那是「魔鬼的手」。後來，當她的母親和姐姐長時間工作時，宜靜便從家附近市場的小攤上偷東西，並將自己的罪行歸咎於她「邪惡」的左手。似乎很多人都認為左撇子是不正常的。
據估計，大約十分之一的人天生是左撇子，但幾個世紀以來，左撇子一直被視為天生的「錯誤」，甚至是邪惡的：《聖經》和《古蘭經》中都有關於左手的負面經文；拉丁語中「左」這個詞帶有「邪惡」的意味；即使不再與巫術聯繫在一起，它仍然被視為需要「糾正」的東西。
但在過去的幾十年裡，西方左撇子逐漸成為一種時尚：人們常說他們比右撇子更有創造力，甚至更有天賦。如今有了「國際左撇子日」（International Left-Handers Day），還有一份著名的左撇子名單，其中包括保羅·麥卡尼爵士（Sir Paul McCartney）、萊昂納多·達·芬奇（Leonardo da Vinci）、威廉王子、美國前總統巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）和「嘎嘎小姐」（Lady Gaga）。左撇子或許仍然生活在一個以右撇子為主導的世界裡，但在某些地方，他們（或更確切地說，我們）可以感受到自己是才華橫溢的少數群體的一員。
《左撇子女孩》的導演兼聯合編劇鄒時擎現居紐約，但這部影片（她的導演首作）以喜劇和真摯的情感，不僅探討了左撇子的身份，也展現了她的故鄉台灣。她同時也是奧斯卡獎得主肖恩·貝克（Sean Baker）多部知名影片的製片人，包括《橘色》（Tangerine）、《紅色火箭》（Red Rocket）和《佛羅裡達樂園》（The Florida Project）；貝克也參與了《左撇子女孩》的編劇和剪輯工作。
鄒時擎告訴BBC，這部入選康城影展（Cannes Film Festival，坎城影展，戛納電影節）並代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片獎的影片，源自於她自己的童年經歷。她在台灣長大，天生是左撇子，但嬰兒時期就被鼓勵使用右手。
她說，如今她只在拿刀或剪刀時才會用左手。
「我生來就是左撇子，這部電影的靈感源自於我高中時祖父跟我說的一句話，」她說。 「他告訴我左手是『魔鬼之手』，讓我不要用它，儘管那時我已經不是左撇子了。1999年，我在美國參加一個剪輯課時遇到了肖恩，我跟他說起祖父的話，他覺得這是一個很棒的故事點子，因為它涉及禁忌的概念。我們甚至在2001年去了台灣，拍了一些照片並製作了預告片，但當時我們還沒有足夠的資源來拍成電影。」
鄒時擎補充說，宜靜的左撇子身份象徵著她這部電影的真正主題：台灣社會中存在的從眾心理，以及在父權社會中，女性尤其承受著必須以某種特定方式行事的壓力。
「在拍攝這部電影之前的這些年裡，我一直跟肖恩說，我真的很想講述一個關於女性的故事。我在台灣長大，那裡對女孩有很多期望，很多限制。你必須符合某種標準，你必須融入群體，你不能特立獨行。尤其是在年幼的時候，你從小就被告知不要與眾不同，而這真的會影響你。這不僅僅是關於左撇子的故事，還是關於你如何不能做自己的故事。」
啟用左撇子演員
2023年，台灣的左撇子比例仍然是全球最低的地區之一，約5%。鄰近的中國大陸左撇子比例最低，為2.64%。相比之下，荷蘭的左撇子比例接近13%，而全球平均為10.6%。
鄒女士表示，台灣的孩子們仍然被教導要使用右手而不是左手，尤其是一些老一輩。「在我拍攝這部電影之前，很多人告訴我，『哦，你的故事太老套了，因為現在左撇子禁忌已經不存在了』，」她說。「但我告訴他們，『這是我的故事，我要把它講出來』。2022年我選角時，葉子綺（飾演宜靜的小演員）才六歲。她媽媽第一天就告訴我，葉子綺天生是左撇子，但她奶奶不喜歡這樣，已經『糾正』過她的習慣了。」
左手被視為某種「錯誤」的觀念仍然存在於中國和台灣文化中。根據美國埃默里大學（Emory University）科學與研究榮譽教授霍華德·庫什納（Howard Kushner）2013年的一項研究，漢語中「左」字可以翻譯為「奇怪的」、「不同的」、「錯誤的」、「相反的」或「對立的」。許多亞洲（和非洲）文化傳統上用右手吃飯，只有在食物不乾淨時才使用左手。庫許納指出，漢語中「右」字的意思就是「用右手吃飯」。
庫許納也是《另一方面》（On the Other Hand）一書的作者，該書講述了左撇子的歷史。他告訴BBC，目前這些國家報告的左撇子比例較低，是由於工業化和教育相關的實際原因造成的。
「從文化角度來看，如果你要相對快速地實現整個社會的現代化，你肯定不希望大約10%的人在大型工業場所、工廠，甚至學校裡需要使用另一隻手，」他說。「這沒有任何優勢。想像一下機械化之前的農業環境，你用鐮刀收割莊稼，你會希望旁邊有人用另一隻手拿著鐮刀嗎？」
庫許納補充道，歷史上，左派最大的優勢在於軍事領域，因為在近身搏鬥中，右撇子士兵不太熟悉他們的攻擊模式（據說拿破崙是左撇子）。如今，像網球冠軍瑪蒂娜·納芙拉蒂洛娃（Martina Navratilova）和約翰·麥肯羅（John McEnroe），以及拳擊手曼尼·帕奎奧（Manny Pacquiao）這樣的左撇子體育明星，也能憑藉出其不意的優勢戰勝（主要是）右撇子的對手。
奇怪的是，另一位網球冠軍拉斐爾·納達爾（Rafael Nadal）天生是右撇子，但他卻用左手握拍。
庫許納說，在乒乓球這項被譽為中國國球的運動中，「左撇子有時會擁有很大的優勢，直到最近，中國球員才被允許擁有這種優勢」。
據報道，目前亞洲部分地區的左撇子比例與1900年維多利亞時代的英國相當。倫敦大學學院心理學榮譽教授、著有《左手，右手》一書的克里斯·麥克馬納斯（Chris McManus）表示，由於工業化，1900年出生的人中左撇子的比例下降到3%。他告訴BBC：「當時沒有人會為左撇子製造珍妮紡紗機或其他機器。」
「創意左派」是如何出現的
諷刺的是，維多利亞女王在這一時期的大部分時間都被認為是天生的左撇子，她用右手寫字，用左手畫畫。但她的曾孫喬治六世是20世紀早期「矯正」方法最著名的受害者之一，這些方法包括將孩子的左手綁在背後或桌子上。有些醫生將左撇子與他們所謂的「智力低下」聯繫起來，甚至在20世紀後期，左撇子也與精神分裂症和早逝聯繫在一起。人們認為，喬治六世在電影《國王的演講》中展現的著名口吃，可能就是從這種「矯正」開始的。
麥克馬納斯說，所謂「左撇子更有創意」或「左撇子天才」的正面觀點，直到1960年代和70年代才出現。當時，關於大腦不同半球的研究越來越多，並被收錄在諸如貝蒂·愛德華茲（Betty Edwards）1979年出版的暢銷書《像藝術家一樣思考》（Drawing on the Right Side of the Brain）等關於創造力的著作中。
「右撇子用左腦控製手部和語言，」他說道，「在那個時期，人們也意識到右腦更多地參與視覺處理和語言表達等活動。人們逐漸形成了一種觀點，認為右腦更具創造力。當發現左撇子也用右腦控製手部時，人們就說，『哦，左撇子肯定更有創造力』。你可以看到這裡邏輯上的錯誤推演。最後它成了一種迷思。結果，20世紀60年代出現了印有「我一定是頭腦清醒，因為我是左撇子」的T恤衫。
最近，康乃爾大學（Cornell University）一項2025年的研究駁斥了這種理論，該研究指出，除了藝術和音樂之外，左撇子在所有創意領域都比右撇子少。但正如麥克馬納斯所說，「就像所有好的比喻一樣，它經久不衰。人們喜歡這個說法，你無法擺脫它。」
不過，鄒時擎的電影或許有助於消除一些關於左撇子的誤解，包括正面的和負面的。對葉子綺來說，飾演宜靜這個角色，即便沒有改變她的人生，也肯定改變了她的慣用手。
「今年康城影展結束後，我們回到台灣，葉子綺和我女兒一起玩，」鄒時擎說。「於是，我問葉子綺的媽媽，『左撇子的情況怎麼樣了？』葉子綺的媽媽說，因為葉子綺出演了《左撇子女孩》裡的角色，她奶奶放棄了對她的矯正，所以葉子綺的左手不再被『糾正』了。」
