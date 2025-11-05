「這是一件非常不幸的事情」黃秋生首談黃明志涉謝侑芯命案 直言不願妄加猜測
馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，消息震撼娛樂圈。曾與黃明志合作拍MV的港星黃秋生，為宣傳新片《自殺通告》來台，下午黃秋生接受媒體聯訪首度回應此事，他首先透露兩人已有段時間沒聯絡，且語氣沉重表示：「這是一件非常不幸、非常嚴肅的事情。」
黃秋生坦言，自己對黃明志的了解與外界印象不同，因此不願妄加揣測，「因為案件正在調查中，不適合去猜發生什麼事情。」他也直言近來的新聞報導讓他心情複雜，「每天新聞都不同、都是矛盾的，看到的時候真的很震驚、太可怕了。」
談及與黃明志的交情，黃秋生之前對方曾寫了一首歌請他給意見，「我還以為他要我批評一下，我就笑說『你寫得那麼爛』，結果他就沒回我了。」7月黃明志又因與曾志偉、鍾鎮濤兩人合照遭炎上，黃秋生曾傳簡訊關心，對方回了一句「什麼事」後，至今沒有再聯絡，也已久未見面。
至於是否會在風波後主動關心對方？黃秋生語氣無奈：「這種事情怎麼關心？人家已經夠煩了。」他強調目前最重要的是等待真相釐清，「究竟發生什麼事情，大家都還不知道。」
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
