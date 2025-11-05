這是「家的俯瞰」? 中國公布吉林一號8衛星照恫嚇台灣? 國台辦這麼回…..

中共在台灣光復日所公布的吉林一號衛星照，台灣重要橋樑、港口等重要基礎設施一覽無遺。 圖 : 翻攝自微博

[Newtalk新聞] 中國商用衛星「吉林一號」在 10 月 25 日台灣光復日時，公佈了 8 張太空視角下涵蓋臺灣各地的衛星影像圖片，引發兩岸網友關注和熱議，有不少台灣網友認為中國此舉是在恫嚇台灣。

中國國台辦今 ( 5 ) 日舉行例行記者會會，發言人張晗對此表示，台灣是祖國的寶島。隨著大陸科技水準的持續提升，我們丈量國土更精准，守護家園更堅實，擁抱未來更篤定。

張晗稱，正如網友所言，這是「家的俯瞰」。不論是巍峨的萬里長城，還是秀美的日月潭；不論是高樓林立的上海，還是繁忙的臺北港，都是祖國的錦繡河山，都是中華民族的美好家園。

中國國台辦發言人張晗。 圖 : 翻攝自國台辦

張晗表示，誠摯歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，飽覽大好河山，見證神州風貌，感受家的溫暖。

不過不少台灣網友不認同北京此舉，批評這是中國隨時在監控台灣的行為，公布照片只是用來威嚇台灣人民。

