「TWICE」2026年4月將前往東京開唱。資料照片。Live Nation Taiwan提供



這時段別去東京玩！飯店房價「貴到哭」 韓國3天團接連開唱

台灣人去日本玩已經成為家常便飯。又到了年底，不少人也開始準備明年出國行程，有網友驚覺明年東京一個時段，房價突然飆漲，不少飯店只剩下最貴的價格，網友分享表示，明年4月24日到29日有三組韓國天團接連在東京開唱，然後緊接著又是日本的黃金周連續假期，因此呼籲台灣遊客盡量避開這些時段。

就有網友近日在社群平台Threads發文提醒，明年4月24日到29日要避免去東京旅行，不然看到房價很可能會哭出來。

網友解釋，這段時間剛好有韓國天團東方神起、aespa以及TWICE的演唱會，「有近20萬的座位數要販售，基本上是史無前例。」演唱會結束之後，後面剛好接上日本黃金週4月29日至5月6日，「全日本都貴，老手都知道應該不用特別提醒。」

另外，不少人也貼出「嵐」演唱會的行程，不少粉絲也說已經買好相關演唱會的票，目前正在找住宿的行程。不少粉絲表示，「東方神起一宣布當天下午就訂好房了」、「幸運的MY（aespa粉絲名）路過，幸好一抽到就馬上訂房訂機票了，現在看已經狂漲」，但也有人哀號，「我就是25、26日都要去東京巨蛋看aespa，機票酒店都還未訂，看到這個我現在才找房。」

