這時間上廁所最奪命！老人冬天跌倒不是巧合 醫教5招防跌

天氣變冷，長者跌倒的意外也增加，是巧合嗎？胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，每年冬天也是老人跌倒骨折的高峰期，不是「老了不中用」，而是冬天同時踩到多個風險開關。

冬天肌肉僵硬與血壓波動 跌倒風險增

黃軒說明，首先是天氣冷時會肌肉與關節變得僵硬，肌肉反應變慢，導致步伐變小、變慢，失去平衡時，容易來不及反應，增加跌倒風險。

其次，冬天交感神經活化，血管收縮、血壓起伏變大，起床、站立或如廁時，容易出現姿勢性低血壓，進而頭暈，一步留神就可能跌倒。

居家隱形危機：地面濕滑、穿著不當與夜間地雷

第三是居家的隱形危機。「老人跌倒都在家裡」黃軒指出，冬天早晚溫差大，地面容易潮濕，浴室、磁磚、地毯邊緣都可能變得濕滑，若又穿絲襪、襪子，形同走在溜冰場。他提醒，多數居家跌倒，發生在「看起來很安全的地方」。

此外，冬季的穿著也可能增加風險，黃軒表示，厚重外套會改變身體重心、長睡褲拖地容易踩到、穿光滑拖鞋、絲襪、只穿襪子走動容易滑倒，保暖做錯方式，老人家跌倒風險反而更高。

最後，黃軒點名，半夜上廁所是冬天最大的地雷，天冷不想開燈、穿太少或沒穿鞋就下床，加上血壓變化與地板滑，研究顯示，夜間如廁正是老人跌倒最常見的情境之一。

髖部骨折威脅大！防跌5大重點一次看

同時，黃軒示警，冬天跌倒更嚴重，容易導致髖部骨折，進而導致臥床後肺炎、血栓，甚至失能需要長期照護，往往一次跌倒跌倒後，生活品質就急轉直下，更有統計顯示，髖部骨折後一年內死亡率明顯上升。

因此，他提供冬天防跌的5大重點，包括：穿防滑、有後跟的鞋、褲長不過腳踝、外套保暖但要輕、半夜一定穿鞋再走、浴室、床邊止滑優先。

黃軒強調，冬天不是只是冷，而是讓老人同時「慢、滑、暈、重」的季節，跌倒不是命運，很多時候，只是少了一個提醒、一雙對的鞋。