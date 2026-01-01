這時間不能吃水果會傷身！中醫曝吃水果祕訣 1體質適合吃西瓜

水果很好吃，但自己到底適不適合吃水果？中醫師簡心潔指出，能不能吃水果需要根據個人體質、症狀、時機判斷。不同體質的人，如陽虛、陰虛、痰濕或氣虛體質者，對水果的耐受度與需求各有不同，選對適合自己的水果種類與食用方式，才能真正吸收營養而不傷身。

體質不同，水果選擇大不同

根據中醫理論，不同體質的人適合食用的水果種類各異。簡心潔說明，陽虛體質者因怕冷、手腳冰冷且容易腹瀉，水果多偏寒性，建議少吃西瓜、梨、哈密瓜等涼性水果，可選擇溫性水果如荔枝、龍眼、櫻桃，但仍不宜過量。陰虛體質者因怕熱、口乾舌燥，可適量食用偏涼性水果如梨子、奇異果、西瓜，但需節制。

廣告 廣告

看更多：最受醫界推崇的7種水果！酪梨穩血糖、蘋果護心血管 1吃法超健康

痰濕體質與氣虛體質吃水果原則

痰濕體質者容易肥胖、舌苔厚膩、精神不濟，由於水果含糖量高且易生濕，簡心潔建議控制分量，選擇不太甜的水果如番茄、芭樂，避開香蕉、榴槤等。至於氣虛體質者易疲倦、說話無力、常感冒，可適量食用水果，但建議在飯後食用，睡前則應避免食用水果及冰水果，以免影響消化功能。

水果食用的最佳時機與方式

水果不是不能吃，而是「吃對」比較重要。簡心潔強調，水果食用的最佳時間點是在白天、飯後，因為此時脾胃陽氣旺盛，有助於消化。晚上食用水果容易傷脾，尤其是生冷水果，更易引起腹痛腹瀉。對於糖尿病、高血脂患者，更需控制攝取量，選擇低GI水果如番茄、芭樂、蘋果，每日建議攝取量約為一到兩個拳頭大小。

看更多：「天天早餐綠拿鐵」恐脹氣、腹瀉！醫揭原因、改這樣喝

吃水果禁忌

對於脾虛體質者，簡心潔提醒不要食用冰水果，以免損傷脾胃陽氣，導致腹瀉、腸鳴腹痛等症狀。可將水果放置室溫或稍微蒸煮過，如蘋果泥、蒸梨、番茄炒蛋等。此外，在腹瀉、腸胃炎發作期間，月經來前或期間（尤其容易經痛、手腳冰冷者），以及坐月子、術後調養期間，都建議暫時避免或調整水果的食用方式，以免影響身體恢復。

看更多：哈佛醫學院推薦10大超級食物！這樣吃防癌、穩血糖、降三酸甘油酯

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／簡心潔中醫師

更多健康2.0報導

他才30歲竟腰痠、腿軟！原來是這件事害的 中醫師教2招改善腎虛

腸桿菌科超標70倍！泰舍基隆店挨罰 北車彌生軒也不合格

哈佛研究發現：「做對1事」瞬間年輕3歲！補充1營養素是關鍵



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章