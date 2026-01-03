這時間喝茶最傷肝！腸道也出問題 護肝8招快學起來

肝臟是沉默的器官，小心三餐飲食到日常習慣，可能正悄悄影響你的肝功能。中醫養生專家王淼告訴你，護肝一定要知道的8件事。

肝臟最喜愛4件事

1.好情緒

中醫認為，「肝主疏泄、調暢氣機」。氣機通暢、氣血暢達，又依賴精神狀態的舒暢開朗，故肝與情志活動的關係尤為密切。中醫說的「肝喜調達」，即指積極樂觀、舒暢開朗的情緒是肝臟正常的前提。

2.好睡眠

中醫經脈理論認為，凌晨前後為「肝經」時間。肝臟需要在沉睡中休息，所以一定要按時睡覺才能養肝、排毒。肝膽在晚上11點開始走肝膽經，這時進入夢鄉能讓肝臟自我修復，將不良影響降到最低。

3.肝愛綠色

肝臟喜歡綠色，綠蔭草坪都是肝臟特別喜歡的，多看看綠色可以間接促進肝臟的代謝功能，為肝臟排毒發揮事半功倍的效果，辦公桌上放一小盆綠色植物，也有同樣作用。

4.排便通暢

便祕會迫使肝臟負擔加重，所以排便通暢是為肝臟排毒的首要任務，把毒性物質及時從體內排出才能減輕肝臟負擔，可在晚上入睡前按摩腹部。

肝臟最厭惡4件事

1.飯後喝茶

飯後尤其是吃完油膩食物後，最好不要飲茶，因茶葉中含大量鞣酸，能與蛋白質合成具有吸斂性的鞣酸蛋白，使腸道蠕動減慢，容易便祕，增加有毒物質對肝臟的毒害作用。

2.指甲油

美甲不當也傷肝，指甲有吸收的功能，未經消毒或沒有正確消毒的美甲器械，可能會造成交叉感染一些皮膚病；一旦有傷口破損，還可能染上肝炎等疾病。因此美甲最好自備工具。

3.喝酒

酒精透過肝臟分解，在分解的同時，肝臟也中了它的毒。酒不但直接損害肝臟，也影響其他營養素的吸收利用，對肝臟的負擔就更加嚴重了。

4.藥片

任何藥物代謝都要經過肝臟，長期吃藥的人建議定期檢查肝功能。

