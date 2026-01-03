這時間喝茶最傷肝！腸道也出問題 護肝8招快學起來
肝臟是沉默的器官，小心三餐飲食到日常習慣，可能正悄悄影響你的肝功能。中醫養生專家王淼告訴你，護肝一定要知道的8件事。
肝臟最喜愛4件事
1.好情緒
中醫認為，「肝主疏泄、調暢氣機」。氣機通暢、氣血暢達，又依賴精神狀態的舒暢開朗，故肝與情志活動的關係尤為密切。中醫說的「肝喜調達」，即指積極樂觀、舒暢開朗的情緒是肝臟正常的前提。
2.好睡眠
中醫經脈理論認為，凌晨前後為「肝經」時間。肝臟需要在沉睡中休息，所以一定要按時睡覺才能養肝、排毒。肝膽在晚上11點開始走肝膽經，這時進入夢鄉能讓肝臟自我修復，將不良影響降到最低。
3.肝愛綠色
肝臟喜歡綠色，綠蔭草坪都是肝臟特別喜歡的，多看看綠色可以間接促進肝臟的代謝功能，為肝臟排毒發揮事半功倍的效果，辦公桌上放一小盆綠色植物，也有同樣作用。
4.排便通暢
便祕會迫使肝臟負擔加重，所以排便通暢是為肝臟排毒的首要任務，把毒性物質及時從體內排出才能減輕肝臟負擔，可在晚上入睡前按摩腹部。
看更多：酪梨功效：熱量高能每天吃？13大營養好處+禁忌、乳癌風險一次看
肝臟最厭惡4件事
1.飯後喝茶
飯後尤其是吃完油膩食物後，最好不要飲茶，因茶葉中含大量鞣酸，能與蛋白質合成具有吸斂性的鞣酸蛋白，使腸道蠕動減慢，容易便祕，增加有毒物質對肝臟的毒害作用。
2.指甲油
美甲不當也傷肝，指甲有吸收的功能，未經消毒或沒有正確消毒的美甲器械，可能會造成交叉感染一些皮膚病；一旦有傷口破損，還可能染上肝炎等疾病。因此美甲最好自備工具。
3.喝酒
酒精透過肝臟分解，在分解的同時，肝臟也中了它的毒。酒不但直接損害肝臟，也影響其他營養素的吸收利用，對肝臟的負擔就更加嚴重了。
看更多：康康憶當年，月砸百萬喝酒紓壓！年過50後，現在這樣護肝
4.藥片
任何藥物代謝都要經過肝臟，長期吃藥的人建議定期檢查肝功能。
◎ 本文摘自／《養肝就是養壽：25個養肝關鍵，中醫養生專家教你保健護肝，打通肝膽經、袪濕排毒壽命長！【暢銷修訂版】》王淼 著
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
更多健康2.0報導
黃國昌打瘦瘦針暴瘦17公斤？自曝6塊肌瘦瘦針打不出來，醫揭不靠針也能瘦關鍵
喝這杯逆轉腎功能！3穴位養腎排毒 1習慣加速腎衰退
林郁婷55公斤瘦到51公斤！這樣吃瘦了反而更強 奧運金牌背後的飲食關鍵
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
想長壽別只靠補品！名醫曝吃「這兩道菜」就行
生活中心／杜子心報導想吃得健康、活得久，很多人第一個想到的是補充保健食品，卻常常忽略「怎麼吃」才是關鍵。基隆長庚醫院健康檢查中心主任、肝膽腸胃科醫師錢政弘坦言，真正能拉開健康差距並預防疾病的不是補品，而是願不願意「自己動手下廚」。他認為，只要學會最基本的「燙青菜」與「蒸或煮魚」，就已經比長期外食的人更接近健康飲食，因為單靠便當與外食，其實很難攝取到足夠又均衡的營養。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 7
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 2 天前 ・ 3
早洩了？性興奮前流出透明黏液 泌尿科醫：別誤認為精液
不少男性在性興奮時會發現內褲濕濕的，擔心自己是否早洩。泌尿科醫師指出，這種透明黏液其實是尿道球腺液，屬於正常生理反應，常被誤認為精液，但若伴隨異常症狀則須留意潛在疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
川普吃「高劑量阿斯匹靈」長達25年 台大醫：恐有出血風險
美國總統川普(Donald John Trump)近來健康備受關注，他接受《華爾街日報》專訪時透露，自己持續25年每日服用阿斯匹靈(aspirin)劑量達325毫克。這個劑量遠超過梅約醫院(Mayo Clinic)針對60歲以上族群預防心血管疾病所建議的81毫克低劑量。川普強調，儘管醫療團隊多次建議減量，他仍堅持原有用藥方式。台灣動脈硬化暨血管醫學會理事長、台大醫院心血管中心心導管室主任王宗道表示，阿斯匹靈建議劑量為81毫克至100毫克，過往研究顯示低劑量與高劑量在抗凝血、血液清澈效果一致，高劑量並無更佳效果，反而腸胃不適、出血風險明顯上升。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 5
甲狀腺結節≠良性！她健檢揪出甲狀腺癌，沒家族史也得！醫：結節出現「這些狀況」速就醫
1位28歲女性，無任何慢性疾病亦無癌症家族史，因健康檢查時發現甲狀腺結節，於是前往臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科複查，於門診就醫時，病人抽血報告正常，超音波顯示右側甲狀腺有1個低回音、邊緣不規則且合併鈣化、大小約1.4公分的結節。因疑似惡性腫瘤，因此安排甲狀腺細針穿刺抽吸檢查，病理報告顯示高度疑似甲狀腺乳突癌，轉介至中興院區外科評估手術，病人後續接受了甲狀腺切除術，確認為甲狀腺乳突癌（Papillary Thyroid Carcinoma），目前持續門診追蹤中。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
曾凍卵14顆全覆沒 英文老師Sandra平安產子
[NOWnews今日新聞]44歲跨界藝人暨英文名師《AmazingTalkerShow》首席主持人Sandra（徐有潔）於近日平安順產，迎來她口中的「奇蹟寶寶，許小寶」。從過去凍卵的14顆卵子在基因檢...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
川普自爆長服「高劑量阿斯匹靈」通血路 醫示警「別學」教5招自然護心
美國總統川普（Donald Trump）近期接受美媒專訪，自曝長達 25 年來，每天服用高達 325mg 的「高劑量阿斯匹靈」來維持血液稀釋，引發醫學界關注。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇在三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 15
有致癌、心血管疾病風險！醫師：我從來不吃「這3類」食物
迎來2026年，相信很多人都對自己立下了新的期許，也有不少人都希望在未來新的一年的生活方式能夠更健康。初日診所減重專科醫師陳威龍日前就特別指出了自己從來不吃的8種食物，也許大家可以減少這8種食物的攝取，讓自己新的一年能夠健康起來！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
枕邊人呼聲震天怎麼辦？ 網熱議「六大止鼾對策」
夜晚本應是安心休息的時光，卻常被伴侶震耳欲聾的鼾聲攪碎？長期打呼不僅影響枕邊人，更可能是健康警訊。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》觀測近一年數據，揭曉「六大打呼改善方式」聲量排行榜。其中，「手術治療」因侵入性高引發正反熱議，而「減重」與「調整睡姿」則被公認為最實用且低門檻的止鼾起手式。醫療介入：手術與呼吸器的選擇難題在聲量排行榜中，「手術治療」獲得最高關注度，但網友對其必要性存在明顯分歧：手術派： 醫師指出，打鼾源於上呼吸道阻塞與振動，手術（如鼻腔、舌根或軟顎手術）能有效拓寬呼吸道。部分深受其擾的網友支持：「既然影響生活，趁年輕復原快快去做。」保守派與呼吸器派： 不少人對侵入性手術持謹慎態度，認為應先嘗試非侵入方式。有網友分享：「不用白開刀，直接戴正壓呼吸器（CPAP）就好。」透過氣壓支撐呼吸道，是許多醫師推薦的保險首選。生活調整：減重不僅是為了身材，更是為了呼吸「減重」被視為治本的關鍵方式之一，前職籃選手哈孝遠便曾透過 3 個月減重 18 公斤成功改善打呼。關鍵機制： 頸部與咽喉若堆積過多脂肪，會擠壓呼吸道使其變窄。胸腔科醫師警告，嚴重者恐引發台灣好新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
醫生絕對不吃3種食物 其中這1類更被列為一級致癌物
美食人人愛，但不少食物容易對身體造成負擔，吃多了反而傷身。減重專科醫師陳威龍分享影片表示，有3類食物是醫生絕對不吃的，因為吃多了容易造成糖尿病、高血壓，甚至提高癌症風險，因此他建議大家想要更健康，最好避免吃太多這些食物。聯合新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
【下班經濟學】千萬學費救一命！抗癌院長：試過50種療法後，我只留下最有效的！而且這食物還超便宜！
養生、抗癌怎麼吃最好？跟著名醫這樣做！今天邀請到前雲林、南投基督教醫院院長蔡松彥來告訴大家，他花費超過千萬，試過各種方法而且有科學實證，所領悟到的抗癌真諦，全部不藏私公開給大家！世界衛生組織說：只要4種方法就能降低罹癌風險，一起來看看！罹癌院長花費千萬的實證！5招打趴癌細胞：這樣吃、這樣做！蔡松彥院長於 2014 年確診肺腺癌合併鱗狀細胞癌，並接受手術切除左......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 1
慢性發炎恐致瘦不下來！營養師：90%民眾都有這問題
肥胖是一種慢性疾病，會讓身體長期處於低度慢性發炎狀態，也是許多人減重失敗的主因。營養師李婉萍表示，約90%的人都有慢性發炎問題，並提供7項自我檢測指標供民眾參考。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 5 天前 ・ 6
抗老新發現！研究：「6食物」助生理年齡少2歲 吃8週就有用
若想延緩老化速度，看起來更年輕，吃對食物很重要。營養師呂美寶提到，一項研究發現，飲食中攝取「薑黃、大蒜、莓果類、綠茶、烏龍茶、迷迭香」，有助於維持年輕，而且只要8週的時間，受試者平均表觀遺傳年齡，比研究開始時「年輕2.04歲」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
迎小寒招財！命理師揭「6大開運法、禁忌」 早上別洗頭
今年1月5日迎接24節氣的「小寒」。命理專家楊登嵙提到，天氣寒冷，但大冷還未到達極點，所以稱為「小寒」，而冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。對此提供食、衣、住、行、育、樂的「小寒」養生開運養生與禁忌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
名醫揭長壽關鍵！學會「自煮青菜、魚料理」是預防疾病關鍵
基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘表示，學會燙青菜與蒸煮魚類是追求健康長壽的首要技能，光靠外食難以攝取充足營養。他即便工作繁忙，週末仍會親自前往傳統市場選購當季食材，認為物美價廉且營養豐富，這些都是外面便當無法提供的。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
泡腳20分鐘助眠穩血壓！醫示警「糖尿病患別碰」以免截肢
營養功能醫學醫師劉博仁指出，近兩年多項系統性回顧文獻證實泡腳對健康有明確益處，但必須掌握正確方法才能安全有效，水溫應控制在攝氏40至42度、水位高度至少蓋過三陰交穴、時長以20分鐘為限。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
40歲後開始代謝差、容易胖？中醫提醒「養好肝」是關鍵，從每天5件事開始找回健康
過了40歲，總覺得代謝差、容易胖，健康檢查開始出現紅字，逐漸逼近的更年期，也令人感到焦慮且不適？別擔心，只要養好肝，就會有幫助喔！姊妹淘 ・ 21 小時前 ・ 1
雞胸肉不能這樣吃！恐害血糖失控 身體越來越累
忙碌的午餐時刻，很多人都選擇以超商的即食雞胸肉當作午餐。即食雞胸肉既方便又含有豐富的蛋白質，乍看之下確實是很合理的午餐選項，只是即食雞胸肉有一個不為人知的陷阱。 沒吃脂肪 恐害蛋白質白吃了 「健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話