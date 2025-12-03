這智慧手錶竟能預警「睡眠呼吸中止症」？開箱 Galaxy Watch8 連「心電圖」與「抗氧化指數」也能自我檢測

睡眠，對人體來說絕非僅是單純「休息」這麼簡單，它不僅佔據每個人每天的三分之一時間，更扮演著讓身體「系統更新」與「後台維護」的任務！想像一下，如果您的手機連續運作都不休息、不關機、也不整理，除了不斷工作或引起發熱，電力消耗後更是直接關機，人體也是一樣！而即便醒著，是否有健康活動、有沒有產生壓力也都非常重要！這篇小旭要分享的「Galaxy Watch8」智慧手錶，它除了能做各種手機資訊提醒、運動狀態紀錄之外，還可隨時測量你的「心律」、「心率」、「壓力狀態」、「睡眠狀態」與「鼾聲偵測」，甚至做「抗氧化指數」、「血管負荷」與「心電圖」等量測；近期 Galaxy Watch 4 以上型號在 APP 更新後，還能獲得經過衛福部 (TFDA) 認證核准通過的「睡眠呼吸中止症」偵測來讓你更瞭解自己，根本堪稱是最強大的隨身健康小秘書啊！^^

已經誕生多年的智慧手錶，隨著感應技術與品牌在演算法上的精進，整體準確度不僅越來越高，可測量的健康指數也越來越多！然而，在眾多智慧手錶中，三星「Galaxy Watch」系列為消費者打造許多貼心功能，除了常見的「運動記錄」以及「心跳」、「血氧」、「壓力」、「睡眠」等健康指標之外，還有其他品牌少見甚至更細緻的「抗氧化指數」、「血管負荷」、「鼾聲偵測」以及「心電圖」等量測功能，而且也是少見可以在智慧手錶上呼叫 Google 強大「Gemini AI」的智慧手錶！^^

Galaxy Watch8 是 2025 年七月推出的最新款式，提供 40mm 與 44mm 兩種錶面尺寸以及 Bluetooth、LTE 兩種版本讓消費者選擇，顏色部分則有冰川銀、星石灰兩種配色！標配包裝內除了 Galaxy Watch8 之外，還有簡易說明書、錶帶以及磁吸充電線！^^

Galaxy Watch8 在錶面設計上以方中帶圓的「枕型錶殼工藝」打造出獨特視覺感，內部結構更進行大幅革新，整體元件封裝密度提升 30%，使得機身厚度相較前一代足足減少 11% 變得更薄，螢幕亮度更可達到最高 3,000 尼特，因此即便在大太陽下也能清晰顯示內容，電力部分也可提供一整天的需求！

前面提到許多健康量測功能，則歸功於 Galaxy Watch8 配備了突破性的 BioActive 感應器，能提供更詳細的健康數據分析，搭配新一代雙頻 GPS 系統可提供更精準的定位來提升運動路徑紀錄！

搭配 Samsung Health Monitor 應用程式提供的「睡眠呼吸中止症」偵測以及「血壓」、「心電圖」等量測功能，讓 Galaxy Watch8 可以做到比一般智慧手錶更進階的健康數據與預警！

對了！三星 Samsung Health Monitor 應用程式提供的「睡眠呼吸中止檢測」功能，是正式獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA) 核准的醫療器材軟體 (SaMD) 認證的唷！^^

最貼心的是，這項功能並非最新 Galaxy Watch8 獨有，只要是三星 Galaxy Watch4 系列以上智慧手錶，搭配 Android 12.0 以上版本的 Galaxy 手機就可以使用，可大大幫助使用者在日常辨識潛在的睡眠呼吸中止症風險！

要進行「睡眠呼吸中止檢測」，可以從手機上打開 Samsung Health Monitor 應用程式，即可快速點選進入檢測！

另外，也可以從 Galaxy Watch 上的 Samsung Health Monitor APP 進入 (一個心跳圖案)，然後開啟對應選項即可！

開啟後配戴 Galaxy Watch 入眠，只需在 10 天內完成兩晚、每次持續 4 小時以上的睡眠監測，就能透過 Galaxy Watch 內建的光學血氧感測器，偵測中度至重度的阻塞性睡眠呼吸中止測資訊來獲得相關資訊判讀 (完成任務後，檢測功能就會自行關閉，因為這類檢測也不須每天都做)，之後若有需要再檢測時再做開啟取樣即可 ^^

由於「睡眠呼吸中止檢測」是透過 Galaxy Watch 內建的光學血氧感測器偵測「血氧飽和度 (SpO2)」，進而估算出 AHI (呼吸暫停低通氣指數)，幫你分析睡眠期間呼吸暫停或變淺的次數！如果監測結果顯示 AHI 落在中度或重度風險區間，Samsung Health App 就會主動提醒使用者，並建議尋求專業醫療協助！

這項功能對於長期有打鼾困擾或明明有睡足時間卻容易精神不濟的高風險族群來說，等於有一個相當便利的健康篩檢神器，在家裡就能先做初步風險評估！

以下也簡單歸納一下「睡眠呼吸中止檢測」的重點：

- 誰能用：年滿 22 歲、尚未被診斷患有睡眠呼吸中止症的使用者可用來自我檢測。

- 怎麼測：配戴 Galaxy Watch 睡覺，可於睡眠期間主動偵測血氧飽和度變化來做判斷。

- 多久測：僅需在十天內完成兩次 (不需連續)，每次持續達 4 小時以上的睡眠監測即可。

提醒： 雖然 Galaxy Watch 可協助偵測潛在風險，但它不能取代專業的醫療診斷或治療行為，如果有相關疑慮務必諮詢合格的醫事人員！

如此一來，再結合 Galaxy Watch 原有的「睡眠評分」、「鼾聲偵測」、「血管負荷」監測等全方位功能，除了精準分析配戴者睡眠深度與週期，還能自動記錄並分析夜間打鼾情形來協助察覺自身狀態，進而即早尋求專業醫療的協助！

小旭必須特別讚賞 Galaxy Watch 在「睡眠」數據的呈現方式！當戴著 Watch8 睡覺後，隔天起床不是只看到「睡眠分數」，往下滑還能看到超詳細的分析，包含花了多久入睡、各睡眠階段佔比以及整晚的「血氧」和「皮膚溫度」變化曲線，甚至還有「鼾聲」紀錄以及「呼吸速率」，相當相當完整啊！

當然，隱私方面也都不用擔心，所有數據都在你的手機上面，並且都透過相關加密機制妥善的進行保護 (手機與 Galaxy Watch 智慧手錶上也都可以加上密碼、圖形密碼等保護措施) ^^

不僅如此，Samsung Health APP 裡面新增的「抗氧化指數」也是一般智慧手錶相當少見的，因為這是世上第一個可以測量抗氧化指數的智慧型手錶！同樣透過 Galaxy Watch 智慧手錶的光學血氧感測器，只要把手指按壓在手錶背面感測器上，就可以在短短 5 秒內測量皮膚內的類胡蘿蔔素濃度，進而估算出「抗氧化指數」^^

而這項非侵入性的檢測，會立即給予 0~100 評分，並提供飲食改善建議來協助使用者提升日常感知！而在這樣的測試下，我才知道原來我的「抗氧化指數」是極低！驚！驚！驚！看來我要再補充多一點蔬果啊....

另外，如果想知道自己有沒有心律不整，也可以從手機或手錶上打開 Samsung Health Monitor 應用程式來做「心電圖」(ECG) 檢測，幫你留意心房顫動 (AFib) 的潛在風險，對於心血管疾病預防來說也都很有幫助！女性朋友更可輕鬆記錄自己的生理期狀況，不管是備孕還是避孕也都很有幫助 ^^

還有還有，Galaxy Watch 甚至可以在睡眠期間，透過手錶背面的感應器讀取 PPG 波形的光學訊號，更精確地分析血管壓力狀態來幫助使用者掌握心血管系統的壓力變化！

有需要「血壓」量測的話，可以開啟 Samsung Health Monitor 應用程式之後，與外部血壓計共同量測 (一開始這樣做是要先進行校正)，之後就可以透過 Galaxy Watch 背面的感應器讀取 PPG 光學波形訊號，然後藉由演算法分析來預測血壓數據，如此一來就可以方便自我進行健康管理參考，也可以與外部「血壓計」紀錄一起搭配來做參考！^^

看到這裡，有沒有發現 Galaxy Watch 提供了許多一般智慧手錶上幾乎看不到的檢測功能，甚至讓人難以想像原來現在的智慧手錶竟然能檢測到這麼多資訊，技術演進以及演算法的神奇，實在是相當不可思議！

當然也不能只是被動的監測或觀察，平常也要"動"的健康、"動"的正確啊！這些都可以透過 Galaxy Watch 的運動偵測來輕鬆達到！

日常配戴 Galaxy Watch 時，主動收集走路步數、心跳狀況並分析卡路里消耗情形，還能幫你計算你的「身體能量指數」，甚至還會透過 AI 主動分析配戴者的相關數據來預警是否有「壓力過高」的情形，並發出警示來提醒適時休息、放鬆！

平常若有在運動，還可開啟對應的運動模式後，搭配 Galaxy Watch 來做配速、運動路徑紀錄 (配合 GPS)、時間管理等等！

而在 Samsung Health 應用程式裡面還有許多教學課程，不管是搭配手機觀看還是搭配三星智慧顯示器在大螢幕上觀看，都能更方便的在家健康動起來！

最後，三星的 Galaxy Watch8 還內建 Google 的 Galaxy AI，直接讓手錶具備 Google 的 Gemini Nano 模型，不僅能隨時項手錶詢問各種問題，平常收到訊息時還能請 AI 提供「智慧回覆」建議，平常 AI 也會幫你「總結」整天的健康數據來關心你睡得好不好、活動量有沒有達標，更讓傳統數據變得不再冷冰冰！

總結來說，三星 Galaxy Watch8 絕對是目前市面上「健康偵測」功能最深入、最完整的智慧手錶之一。它不僅在外觀質感、螢幕、效能上有所提升，更重要的是它把「睡眠呼吸中止症偵測」這項健康指標，從專業醫療院所帶到使用者的手腕上，而且是通過衛福部 (TFDA) 的正式核准功能，可做為自我「早期篩查」的工具，而且具備完整 ECG/BIA/SpO2 監測以及 Gemini AI 分析讓健康數據與摘要都比一般智慧手錶更智慧！

如果你是三星 Galaxy 手機使用者且非常重視睡眠品質，或是有打鼾困擾、擔心自己是不是有睡眠呼吸中止症？或是需要全方位運動與健康數據，那麼 Galaxy Watch8 不再只是手機的附屬品或訊息通知器，它已經真真實實變成手中的健康神隊友，非常推薦給生活壓力大、睡眠品質不佳的上班族或是送給家中長輩做為健康監測，有肥胖、高血壓等睡眠呼吸中止症高風險族群也都可以參考唷！^^

