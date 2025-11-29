「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問

香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。

當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。

撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。

外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。

三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。

大火後社交平台上瘋傳的一篇貼文寫道：「這不是意外。」

多名居民在接受訪問時透露，起火當時火警警報並未響起。當局周五表示，他們已檢查八座大樓的所有火警系統，發現均未正常運作。

在宏福苑擁有一個住宅單位的馬潔高（音譯，Kiko Ma）說，警報系統因翻新工程而被關掉，因為工人經常使用逃生通道進出大樓。

馬女士與家人現居加拿大，但每年會回到香港的住宅單位數次。

她向BBC表示：「這本來可以避免……太多人沒有盡責。」33歲的她指稱維修公司使用「品質差、易燃的物料」。

她補充，居民經常看到建築工人在吸煙，並在窗台發現煙頭。

「大家一直問如果真的發生火警會怎樣，人人都很擔心。」

大火迅速擴散，部份大廈更持續燃燒超過一日。 [Getty Images]

這是至少63年來香港最嚴重的火災，死亡人數已超過1962年8月深水埗大火的44人，當年還有數百人無家可歸。

宏福苑建於1980年代，位於香港東北部的大埔區，由八座31層的大樓組成，其中七座被大火吞噬。這裡的單位以資助價出售，但日常管理由私營公司負責。

根據2021年人口普查，該屋苑約有4600名居民，近四成為65歲或以上的長者。

香港消防處周四表示，消防員在救援過程中面臨重大挑戰，包括高溫、棚架有進一步倒塌的風險，以及單位內部空間狹窄擁擠。

香港以面積狹小且密集的市區住宅聞名，許多公共租住房屋的住戶平均僅有14.1平方米的生活空間。

目前不清楚起火時有多少人在宏福苑內，但較新的普查數據顯示這裡共有大約4600名居民。數以百計的人已被疏散至臨時庇護中心，部分正獲安排入住緊急居所。

警方正在調查施工用的保護網、塑料布及防水帆布是否符合消防安全標準。警方在週五的記者會上表示，火勢迅速蔓延是因為單位窗外放置了用作「保護」免受塵埃及碎片的泡沫膠板。

一些專家認為，連接各大廈的竹棚架助長了火勢。竹棚架是香港街頭的標誌性景象，廣泛用於建築工程。

當局今年較早前已宣布將逐步以更堅固、更耐火的鋼材取代竹棚架，理由包括竹材易燃、且隨時間劣化。

數以百計的居民已被疏散至臨時庇護中心，部分人正獲分配緊急居所。 [Getty Images]

宏福苑居民早在去年宣布翻新計劃時便表示不安。這些憂慮近日再次在網上浮現，並引發批評指缺乏透明度。

另一名大火發生時身在外地的業主表示，這些計劃「本質上就很可疑」。

他在社交媒體Instagram上留言說：「那些負責的人用小恩小惠哄騙不疑有他的長者支持他們。」

從事銷售工作的黎先生（應要求只以姓氏稱呼）對BBC表示，宏福苑居民早前曾質疑翻新工程的高成本。

他補充，居民重新選舉法團管委會的呼籲曾被忽視。他說，這周的大火並非孤立事件，指建築公司「往往把成本效益置於安全之前」。

他指出，香港中環一幢大廈上月亦因竹棚架起火而燃燒。

「當類似事件發生時，就會引發一個問題：是否存在制度上的弱點？」

香港當局週四已下令檢查所有正在進行「大型維修」的屋苑，查看「棚架及建築材料的安全性」。