這杯超神！來佛光山遇見高雄原生山茶 喝出山林的甘甜與野性

▲佛光山書展飄茶香，茂管處以茶會友推出原生山茶茶席體驗。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處為推廣六龜、桃源地區珍貴的原生山茶文化，將於11月8日至14日於佛光山佛陀紀念館七誡塔舉辦為期7天的「原生山茶茶席體驗」，邀請民眾在書香與蔬食氛圍中，以茶會友，品味來自高雄山林的自然野韻。

高雄六龜及桃源區擁有全台最具代表性的原生山茶產區，其中桃源寶山部落保留大量數百年歷史的野生山茶樹，以有機友善農法守護自然生態，孕育出具生命力與山林氣息的特色茶品，茶湯香氣清新、回甘綿長，具獨特「山野氣」。

此次參與推廣的業者包括寶山部落「拿普原生茶有機茶園」、六龜「燿興茶行」，兩家業者均於去年榮獲國際肯定，取得「比利時國際風味評鑑iTQi」二星獎章，顯示高雄原生山茶在國際市場同樣深具競爭力。

茂管處代理處長鄭偉宏表示，本次特別規劃茶席體驗，由茶師帶領民眾品評茶香，深入了解六龜、桃源山茶的產地故事與文化底蘊。活動除品茗外，也介紹山茶從栽種、採摘到製茶工序，帶領大眾感受山林孕育茶葉的自然能量。

「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會 x 佛光好事集」集閱讀、人文與蔬食於一身，是一場融合文化、生活品味與身心療癒的盛會。茂管處期盼藉由此次跨界合作，讓更多民眾認識高雄原生山茶，支持友善土地的永續茶產業。

更多旅遊資訊與遊程推薦，請至茂林國家風景區官網查詢，或追蹤臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林」，掌握第一手活動消息。（圖╱茂管處提供）