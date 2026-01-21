「這柯，害台灣」！ 「高雄捍衛隊」批柯志恩：擋軍購，還把「保台」當病毒？

圖：「高雄捍衛隊」強調，柯志恩參與藍白杯葛軍購的「共」業，高雄人不屑與「害台灣的這柯」為伍！（林智鴻辦公室提供）

藍白陣營在立法院不只擋總預算，更第十度擋下軍購條例，「高雄捍衛隊」議員林智鴻、鄭孟洳、左楠議員參選人張以理、林園大寮張耀中、前鎮小港林浤澤，二十一日共同批判國民黨高雄市長候選人柯志恩，不只投票擋軍購，更時常發表「偷換概念」的言論，甚至順手把保衛台灣的想法比做「病毒」。

林智鴻表示，中國以鄰為壑在先，去年國防預算折合新台幣破八兆元，連續四年增幅達七％，一海之隔的台灣必須超前部署，做好萬全準備，但藍白立委卻選擇唱和中國，不願讓台灣有任何充實軍備的機會，即便去年底中國宣布環台軍演之後也一樣。柯志恩不以市民與國人安全為念，封殺軍購法源「連討論機會都不給」，根本不是監督，是毀滅。

林智鴻指出，柯志恩這種行徑，也將令兼備海空樞紐與軍事基地的高雄毫無自處餘地，而她為杯葛軍購，曾言之鑿鑿指出「任何國家都需要防衛力量，但不可能把大半資源全砸進軍武這個無底洞」，這話「怎麼不跟習近平講？」

鄭孟洳提到，鄭麗文曾於去年十月聲稱「若兩岸和解，就不需要把錢投資在軍備上」，這種形同「棄守換和平」的論調，就只差沒把「投降」兩字講出來，且又稱「支持柯志恩就是支持和平」，再看到藍營從上到下，從鄭麗文到柯志恩這種封殺軍購的做法，讓台灣無法及時抗衡。

鄭孟洳怒嗆，意圖使全世界誤解台灣捍衛自主的決心，讓國家掌握的談判籌碼越來越少，分明就是「以和平之名，行投降之實」，加上「鄭習會換擋軍購」傳言盛囂塵上，鄭麗文把自己搞得越來越像「習近平的小妹」，高雄作為以捍衛民主為榮的城市，怎可讓「習近平小妹的小妹」、「投降主義的服從者」柯志恩當政？

張以理分析，柯志恩和前市長韓國瑜一樣，擅長用毫無邏輯的比喻來扭曲定義，兩人不同之處，是她擅長戴上知識分子的面具，講這些與「賣菜郎」並無二致的發言，兩者親中、反智、理盲的本質也如出一徹。

張耀中也說，柯志恩不僅擅長「倒果為因」、「責任錯置」，竟還在網媒專訪中稱「大罷免後高雄對抗中保台免疫」，他反駁，「抗中保台」是多數高雄人的DNA，柯志恩剛搬來高雄幾年，若不懂就不要說三道四，且用「免疫」來形容該理念價值根本是醜化！

林浤澤認為，從台灣到高雄，之所以能屢次締造亮眼招商成績，吸引台商資金回流，就是因為產業界對民進黨捍衛台灣的決心高度信任，但藍白掌控的國會，卻將現狀蠶食鯨吞，柯志恩沒有如陳其邁的高度和格調，從財劃法到總預算，再到軍購特別預算，不論對高雄傷害多深，都無所不擋，完全失格。