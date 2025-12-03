這根本是女大生！47歲楊謹華生活照「少女感炸裂」，素顏發光全靠自製「薑茶冰塊」，加碼蜜桃臀養成菜單

（圖／取自cheryllovel0ve IG）

即將邁入48歲的楊謹華私下生活照少女感滿到炸，緊緻發光的肌膚、纖細挺拔的身材，以及眼神中流露出的純粹光芒，都讓人難以相信她的真實年齡。究竟這位「凍齡女神」是如何在繁忙的行程中，始終維持著令人羨慕的少女感？這篇就來揭秘楊謹華私藏的保養與身材管理術！

楊謹華的「少女感」保養技巧：自製「薑茶冰塊」啟動代謝

楊謹華深知「體溫」是代謝的關鍵。她每天早上起床的第一件事，就是喝一杯溫開水，喚醒身體機能並幫助排便。更特別的是，她會自製「薑茶冰塊」——將薑打成泥製成冰塊，每天取出一塊加熱水飲用。這杯暖呼呼的薑茶能有效暖胃、提升代謝。此外，紅棗茶、枸杞水也是她的養身常備飲品，由內而外養出好氣色。

（圖／取自cheryllovel0ve IG）

楊謹華的「少女感」保養技巧：飲食減法「戒湯」、「一天兩餐」、「聰明擇食」

為了維持身材，楊謹華在飲食上有著嚴格的原則。她實行「一天兩餐」（午、晚餐），午餐吃八分飽，晚餐則盡量在6點前結束。她更強調「先戒湯」，避免攝取過多熱量與鈉含量。在澱粉選擇上，她減少精緻澱粉，改以馬鈴薯或南瓜等優質原型食物取代，吃得飽又不怕胖。

（圖／取自cheryllovel0ve IG）

楊謹華的「少女感」保養技巧：一小時全套保養 + 晚安面膜封存

身為敏感肌，楊謹華對保養品的挑選格外謹慎。她最重視清潔與保濕，每天卸妝洗臉絕不馬虎。她的保養流程細緻入微，從化妝水、精華液、眼唇保養到帶到耳後，每天至少花一小時呵護肌膚。她還有個獨門秘訣：擦完所有保養品後，再敷上一層不用洗的晚安面膜，將養分牢牢封存，確保肌膚整夜吸收，隔天起床水嫩透亮。此外，她也會隨身攜帶冰鎮按摩棒滾動眼周，消除疲勞與眼袋。

（圖／取自cheryllovel0ve IG）

楊謹華的「少女感」保養技巧：皮拉提斯混搭重訓，練出蜜桃臀

楊謹華認為運動不該是痛苦的，而是要找到樂趣。除了熱愛的跳舞，她近期更主動將器械皮拉提斯與健身重訓結合。皮拉提斯負責核心穩定與深層肌群，重訓則加強大肌群力量與臀部線條。這種「剛柔並濟」的訓練方式，不僅讓她練出理想的蜜桃臀與手臂線條，更改善了腰痠問題，讓她真正愛上了運動的成就感。

（圖／取自cheryllovel0ve IG）

楊謹華的「少女感」保養技巧：堅持「不翹腳」與正確站姿

「身材瘦不夠，還要挺！」楊謹華對體態的要求極高。她透露自己除非拍照需求，否則絕不翹腳，這個習慣已維持兩三年。連站姿都有學問：她會盡量站直，但膝蓋微微彎曲，利用腹部核心支撐身體，避免膝蓋鎖死導致大腿變粗。正是這些融入日常的微小堅持，造就了她無論何時何地都優雅挺拔的女神氣場。

（圖／取自cheryllovel0ve IG）

