這根本是女大生！47歲楊謹華生活照「少女感炸裂」，素顏發光全靠自製「薑茶冰塊」，加碼蜜桃臀養成菜單
即將邁入48歲的楊謹華私下生活照少女感滿到炸，緊緻發光的肌膚、纖細挺拔的身材，以及眼神中流露出的純粹光芒，都讓人難以相信她的真實年齡。究竟這位「凍齡女神」是如何在繁忙的行程中，始終維持著令人羨慕的少女感？這篇就來揭秘楊謹華私藏的保養與身材管理術！
楊謹華的「少女感」保養技巧：自製「薑茶冰塊」啟動代謝
楊謹華深知「體溫」是代謝的關鍵。她每天早上起床的第一件事，就是喝一杯溫開水，喚醒身體機能並幫助排便。更特別的是，她會自製「薑茶冰塊」——將薑打成泥製成冰塊，每天取出一塊加熱水飲用。這杯暖呼呼的薑茶能有效暖胃、提升代謝。此外，紅棗茶、枸杞水也是她的養身常備飲品，由內而外養出好氣色。
楊謹華的「少女感」保養技巧：飲食減法「戒湯」、「一天兩餐」、「聰明擇食」
為了維持身材，楊謹華在飲食上有著嚴格的原則。她實行「一天兩餐」（午、晚餐），午餐吃八分飽，晚餐則盡量在6點前結束。她更強調「先戒湯」，避免攝取過多熱量與鈉含量。在澱粉選擇上，她減少精緻澱粉，改以馬鈴薯或南瓜等優質原型食物取代，吃得飽又不怕胖。
楊謹華的「少女感」保養技巧：一小時全套保養 + 晚安面膜封存
身為敏感肌，楊謹華對保養品的挑選格外謹慎。她最重視清潔與保濕，每天卸妝洗臉絕不馬虎。她的保養流程細緻入微，從化妝水、精華液、眼唇保養到帶到耳後，每天至少花一小時呵護肌膚。她還有個獨門秘訣：擦完所有保養品後，再敷上一層不用洗的晚安面膜，將養分牢牢封存，確保肌膚整夜吸收，隔天起床水嫩透亮。此外，她也會隨身攜帶冰鎮按摩棒滾動眼周，消除疲勞與眼袋。
楊謹華的「少女感」保養技巧：皮拉提斯混搭重訓，練出蜜桃臀
楊謹華認為運動不該是痛苦的，而是要找到樂趣。除了熱愛的跳舞，她近期更主動將器械皮拉提斯與健身重訓結合。皮拉提斯負責核心穩定與深層肌群，重訓則加強大肌群力量與臀部線條。這種「剛柔並濟」的訓練方式，不僅讓她練出理想的蜜桃臀與手臂線條，更改善了腰痠問題，讓她真正愛上了運動的成就感。
楊謹華的「少女感」保養技巧：堅持「不翹腳」與正確站姿
「身材瘦不夠，還要挺！」楊謹華對體態的要求極高。她透露自己除非拍照需求，否則絕不翹腳，這個習慣已維持兩三年。連站姿都有學問：她會盡量站直，但膝蓋微微彎曲，利用腹部核心支撐身體，避免膝蓋鎖死導致大腿變粗。正是這些融入日常的微小堅持，造就了她無論何時何地都優雅挺拔的女神氣場。
看更多 CTWANT 文章
「最美皇后」變身「芭蕾女神」！秦嵐新劇《亦舞之城》搭檔鍾漢良，46歲零贅肉「不復胖」瘦身鐵律：晚上6點後禁食
不只靠醫美！49歲林心如出席許瑋甯婚禮美貌引發熱議，超自律保養清單曝光：一週5次運動、眼睛以下全防曬避免兩頰顴骨長斑
為什麼韓妞皮膚這麼白？韓國空姐揭秘每月兩次皮膚科管理＋忌口這「4種食物」
其他人也在看
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 3
2025冬季「以油養膚」必學的隱藏用法！混搭乳霜、熱敷按摩，乾皮也能養出貴婦光
許多人對「油保養」仍停留在黏膩、悶痘的刻板印象，但現今的美容油工藝早已進化，質地輕盈如水、滲透力極強。今年冬天就讓我們學會正確的「精華油」運用技巧，不只是單擦，更要懂得混搭與急救，讓肌膚在寒冬中依然散發潤澤的貴婦光芒！美容油/精華油的 5 種實用進階技巧1. 入...styletc ・ 2 天前 ・ 發起對話
2025 Olive Young 年末熱銷Top15總整理！面膜、精華、髮品、護唇一次買齊不踩雷
每次到韓國逛 Olive Young，一定會被滿牆的熱賣貼紙、特價標籤和爆款新品深深吸引！今年的年末榜單更精彩，不只保濕修護類全面稱霸，連髮膜、護唇、頭皮精華都躍升必買清單。編輯這次整理了 Olive Young 必買清單，包括乾肌神物、敏marie claire 美麗佳人 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 288
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 95
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 163
不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」
體育中心／黃崇超報導NBA湖人隊昨（2日）在主場以108比125慘敗太陽，比賽中還出現一段插曲，詹姆斯（LeBron James）在第三節尾聲球賽進行中途，球隊已經要從後場把球發進來進攻，沒想到詹皇在前場底角和對手板凳球員聊天敘舊到忘我，連總教練瑞迪克（JJ Redick）喊名叫他都沒聽到，湖人最終只好犧牲一次暫停，希望喚醒球隊一哥的比賽專注力。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 7
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 100
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 138
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 36
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 21 小時前 ・ 19
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘇貞昌喊「民進黨包起來」遭狠酸：超強催票
[NOWnews今日新聞]前行政院長蘇貞昌30日為綠委、高雄市長擬參選人邱議瑩站台，喊出：「台灣連高雄都讓國民黨贏，那民進黨就包起來了，對不對？」。對此，政論粉專《政客爽》日前狠酸，蘇貞昌超強催票口號...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 148
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣
近來國民黨立委遭質疑「赤化」，先前國民黨主席鄭麗文曾表示，「把中華民國毀了，對誰都沒有好處」。媒體人張禹宣就直言「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，怒轟如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 318