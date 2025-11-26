這條河很神 高史博推高屏溪流域信仰故事特展

古稱「下淡水溪」的高屏溪全長一百七十一公里，流經高雄市十二個行政區，牽引著原住民族、客庄、福佬聚落等族群的民生所需、多元信仰與文化發展；在文化部文化資產局支持下，高雄市立歷史博物館與在地文資團體合作，精選卡那卡那富族河祭、拉阿魯哇族聖貝祭、大武壠族夜祭、美濃客家八音團、美濃廣善堂送字紙灰、新威勸善堂祭河江敬義塚祭典、下淡水溪六庄頭義勇公做大小功、林園鳳芸宮媽祖海巡等多項無形文化資產，自今(廿六)日起至明年九月六日，假高史博二○一特展室推出《這條河很神！高屏溪流域的信仰故事》特展，展現高屏溪流域凝聚民俗文化的水資源力量！(見圖)

今日開幕式現場由大滿舞團帶來〈夜祭〉演出，同時也有許多在地團體出席關心，鳳芸宮靈帝殿管理委員會、高雄市義民爺文化協會、美濃愛鄉協進會、屏東縣下淡水溪義勇公文化協會、高雄意誠堂關帝廟，以及策展顧問簡文敏、藝術家林建志、文史研究者張守真、戲劇研究者石光生與校長里長等。

文化部文化資產局副局長林尚瑛、美國在台協會高雄分處分處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、市議員黃飛鳳、許智傑立委代表、高市府文化局副局長簡美玲、高雄港區土地開發股份有限公司總經理蘇志勳、高雄市立美術館館長顏名宏、客家委員會客家文化發展中心、經濟部水利水南區水資源分署高屏溪攔河堰管理中心、財政部關務署高雄關等代表到場支持；關心高雄無形文化資產的團體，財團法人高雄市台塑王氏昆仲公園文化基金會執行長楊志成、財團法人蕭珍記文化藝術基金會董事長蕭永忠等代表參與致意。

文資局副局長林尚瑛表示，該特展橫跨山水、串連不同族群信仰文化，高屏溪是承載臺灣多元文化的生命之河，可見臺灣文化多樣性的豐富內涵，以及祭儀如何在土地深根、流傳；她同時肯定高史博對於無形文化資產的保存推廣、轉譯與活化的能力，文資局樂見高史博推出更多創意的展示計畫。

文化局副局長簡美玲深受大滿舞團演出感動，文化資產的推動需要眾志成城的支持與長期的挹注，她感謝文資團體長期無私付出，相信高屏溪的河神庇佑眾生，讓生命長河繼續傳唱動人歌聲。

高史博李文環館長指出，博物館長年推動無形文化資產的保存與推廣，除了定期追蹤訪視，更與保存團體辦理體驗與成果發表；該特展展現高雄市豐沛的地方記憶與文化能量，邀請觀眾進入展場，感受跨越山川的族群文化盛饗。

高屏溪特展以蜿蜒的流向曲面規劃「溪水流過人間」、「神靈與子民共棲之地」、「敬天祭河送字灰」、「勇魂與守護神」等四大展區，帶領觀眾從上游到出海口，透過故事、文物、影像、模型等，探索人與水、土地與信仰之間川流不息的連結。

現場展出藝術家林建志繪製的《高屏溪流域人文信仰圖》五公尺巨幅輸出，以及原住民族傳統服飾及漁獵工具、織品與公廨模型、客家八音樂器、義勇公旌義匾，客庄攝影師劉安明於一九五○年代拍攝的送字紙灰珍貴影像。同時，首度公開放映高史博委由鼓太影像拍攝的「二○二五林園鳳芸宮媽祖海巡」紀錄片。此外，現場可DIY印章明信片，觀眾可帶回心中的溪邊風景。

展覽詳情請見「高雄市立歷史博物館」官網（http:// khm.org.tw/）或Facebook官方粉絲專頁。