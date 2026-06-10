「這條線，別跨！」 新北警推「防貪漫畫手冊」深化廉能

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新北警發表防貪指引手冊，強化員警廉政意識。(圖:新北市警察局提供)

▲新北警發表防貪指引手冊，強化員警廉政意識。(圖:新北市警察局提供)

新北市政府警察局於十日召開之週報會議中，正式發表「一百一十五年度警政防貪指引手冊」。此次宣導手冊跳脫傳統呆板的教條式框架，別出心裁地以「警察防貪二十四小時實錄」為主題，透過生動的漫畫形式，協助第一線執勤同仁在繁忙勤務與行政作業中，精準辨識潛在的廉政風險，落實誠信執法。

為提升基層同仁閱讀興趣並深化教育成效，手冊特別選定核心標語「這條線，別跨！」，由虛擬主角「趙本心」串聯全書內容。取其「找本心」之諧音，期勉同仁在面對各類職務誘惑時，能莫忘從警初心。「趙本心」於漫畫中模擬警察二十四小時執勤可能面臨的廉政挑戰，並演示如何處理各類突發狀況，引導同仁建立「即時應變、正確處置」的法治觀念，避免誤觸法紀紅線。

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新北市政府警察局表示，廉政預防工作須從日常小節做起，唯有將法紀意識內化為同仁的行為準則，才能構建起滴水不漏的防護網。本次透過漫畫敘事手法，將枯燥的法令規定轉化為淺顯易懂的實務案例，讓防貪教育更具親和力與實踐性。

新北市警局強調，警察形象攸關公眾信任，未來將持續結合更多元、創新的宣導模式，輔以紮實的教育訓練，全面強化同仁的廉能素養，齊心捍衛清廉、公正、專業的警察執法形象，守護市民安居樂業的環境。