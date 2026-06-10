「這條線，別跨！」新北警「防貪漫畫手冊」新穎亮相

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新北警發表防貪指引手冊，強化員警廉政意識。新北市警局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市警察局於今（10）日週報會議上，正式發表「115年度警政防貪指引手冊」。本次手冊顛覆以往教條式宣導，別出心裁地以「警察防貪24H實錄」為主題，首創以生動漫畫故事形式，協助第一線執勤同仁在日常高壓勤務與行政作業中，精準辨識廉政風險，深化法治觀念。

防貪漫畫手冊新穎亮相，廉政宣導更生動。。新北市警局提供

新北市警局指出，為了貼近基層實務並提升可讀性，手冊特別設計核心標語—「這條線，別跨！」。故事情節由主角「趙本心」貫穿全場（取其「找本心」之諧音，寓意期勉同仁在公務誘惑中莫忘初衷），串聯多起真實警政案例，模擬警察同仁24小時執勤時可能面臨的各種誘惑與廉政紅線，引導同仁建立「即時應變、正確處置」的觀念。

新北市警察局強調，廉政預防必須防微杜漸，唯有將法紀意識內化於每日的勤務與行政細節中，才能築起堅實防護網。未來將持續透過多元案例宣導與扎實的教育訓練，全面強化同仁的廉能意識，共同捍衛警察清廉、公正、專業形象，贏得民眾信賴。