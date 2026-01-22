這樣也能撞？蘆洲環堤大道女騎士路口待轉 遭小貨車追尾慘摔

【Lai傳媒、記者爆料網／莫沛宇／新北報導】新北市蘆洲區環堤大道、中正路口，今（22）日上午9時許發生1起汽機車擦撞事故。49歲許姓女子騎乘機車於路口準備左轉時，慘遭後方1輛小貨車直接追撞。許女當場連人帶車倒地慘摔，全身受有多處擦挫傷。所幸救護人員獲報趕抵時，許女仍意識清楚，經送醫治療後已無大礙。

據了解，事發時許姓女子騎乘機車沿環堤大道往成蘆橋方向行駛，行經環堤大道、中正路口時，許女依規定在路口停等，準備左轉進入中正路。未料後方44歲陳姓男子駕駛的小貨車，疑似未注意車前狀況，直接撞上許女的機車，巨大的衝擊力造成許女人車倒地。警消人員獲報趕抵，經救護人員初步包紮，許女雖身上有多處擦挫傷，所幸生命徵象維持穩定，隨即由救護車送往市立三重醫院進一步檢查治療。

警方依規定對雙方駕駛實施酒精測試，檢測結果顯示許女與陳男的酒測值均為0，已排除酒後駕車情事。警方現場完成採證與測繪，詳細的肇事原因與責任歸屬，則待進一步調查釐清。

