這樣也能翻？桃園女租車開到「四輪朝天」 網傻眼

（記者許皓庭／桃園報導）桃園市復興路一處大樓地下停車場昨（3）日下午發生一起翻車意外。一名 28 歲許姓女子駕駛租賃車準備駛入場內時，在下坡道發生擦撞，隨後車輛失控翻覆，最終四輪朝天卡在坡道中央。現場畫面曝光後引發討論，所幸女駕駛僅受輕微擦傷，經送醫無大礙，事故原因正由警方調查釐清。

根據桃園市警察局桃園分局說明，事發時間約下午 2 時 53 分。許姓女子駕駛白色自小客車進入停車場，行經下坡道途中疑似因車速或判斷誤差，車身先擦撞牆面，接著整輛車翻覆，車頂著地停在坡道中段。由於坡道僅約 3 公尺寬，車輛橫置後造成出入口完全受阻。

事故當下，後方一輛雙載機車正準備駛入坡道，目睹翻覆瞬間立刻閃避，未再造成其他車輛碰撞。附近民眾聽聞巨響後上前查看，發現許女受困駕駛座，立即協助破除卡點，協力讓許女脫困。警方與消防人員獲報後迅速到場接手救援。

警消檢視許女士身體狀況，確認她手腳有輕微擦挫傷，意識清楚，後續由救護人員送往醫院評估。警方同時封鎖現場，協助拖吊與翻正車輛，使交通恢復正常。許女是否因操作不當或車輛狀況導致事故，仍需後續調查判定。

由於翻覆畫面被其他用路人拍下並上傳網路，引來不少討論。不少民眾對於車輛能在狹窄坡道翻覆感到驚訝，也有人指出該類斜坡視角不易判斷，若車速未降低，確實較容易擦撞側牆。

警方提醒，地下停車場斜坡通常坡度較大，民眾駕車進出時應使用低速檔、減速慢行，並注意車身與牆面的距離，避免因速度過快或方向過急而造成事故。桃園分局也強調，事發細節仍需逐一釐清，待完成鑑識與相關筆錄後，將釐清事故責任。

