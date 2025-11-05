這樣也能賺／接案賺不停！科技廠急需考古人才 CoWoS場挖到古物要停工

財經中心／師瑞德報導

台灣沒有侏羅紀化石、也沒秦始皇陵，但擴產與公共工程讓「工地考古」成剛性需求：一旦挖到疑似文物，立刻停工鑑定與搶救發掘。學界為避利益衝突，多留純研究；民間團隊則公司化承案，常駐工地、跑SOP、對接主管機關。胡采蘋貼文點名台大人類學系「最會賺」，顯示人文專業正移動到工程前線，保存歷史、也創造新商機。（示意圖／PIXABAY）

在台灣沒有侏羅紀，沒有秦始皇陵墓，那麼，在台灣以考古為專科的人才，靠什麼吃穿？財經網美胡采蘋在臉書「Emmy追劇時間」發了一篇有趣的貼文，她轉述與台大歷史所博士同學的餐敘內容指出，「我們研究團隊的台大歷史所博士同學，昨天跟他在中研院的同學吃飯，我說那你們有聊什麼最近的考古出土發現嗎（本欸米很愛看這類紀錄片）。」

她繼續表示：「沒想到我們研究員跟我說，現在台灣做考古的都很有錢啦，誰會去中研院（學界禁止商業鑑定和商業考古，避免利益衝突），大家都在外面做案子。」

近年台灣大型工程與科技擴廠頻繁，工地一旦挖到疑似文物須即刻啟動鑑定或搶救發掘程序，因此不少考古與人類學背景的專業者常駐工地，承攬調查與監看業務，「學界留任的人變少，外面接案的人變多」，「台積電蓋工廠挖地基都要有考古學家，一挖出疑似文物就要立刻鑑定，上次嘉義的CoWoS廠不是挖出繩紋陶嗎？」

研究員大人說，現在台灣這麼多科技公司蓋廠，都要找考古隊坐鎮，現在「台大文學院最賺錢的科系早就不是外文系了，已經是台大人類學系了，專家超少、案子超多，很多人都在外面租辦公室開公司耶。」

她聽了以後很不可思議的說，「哇！如果能在外面租辦公室開公司，這個年營收沒有上千萬會很吃力的，感覺應該這類考古公司可以賺個一年幾千萬吧！我們研究員就說；他當初為什麼要唸歷史系？」

台灣沒有專門的「考古系」，但有多個大學的學系和研究所設有考古學領域，如國立臺灣大學人類學系、國立成功大學考古學研究所和中央研究院歷史語言研究所考古學門。 這些學術機構提供考古學相關課程，涵蓋臺灣考古學、人類學、科技考古學等多個研究方向。

台灣沒有侏羅紀化石、也沒秦始皇陵，但擴產與公共工程讓「工地考古」成剛性需求：一旦挖到疑似文物，立刻停工鑑定與搶救發掘。學界為避利益衝突，多留純研究；民間團隊則公司化承案，常駐工地、跑SOP、對接主管機關。胡采蘋貼文點名台大人類學系「最會賺」，顯示人文專業正移動到工程前線，保存歷史、也創造新商機。（記者陳弋攝影）

