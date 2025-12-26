這樣也能賺／算命師賺翻！5年營收狂飆4倍年撈3億 財政部認證賺很大

財經中心／師瑞德報導

越焦慮越賺錢！財政部最新統計揭露命理業驚人成長（圖），受惠疫情後人心尋求慰藉，加上塔羅、占星等西方神祕學攻佔年輕市場，命理業5年來銷售額狂飆4.1倍，年吸金近3億元。其中雙北與台中貢獻逾8成金流，顯示都會區壓力大，算命成最夯「療癒商機」。（AI製圖，情境模擬）

景氣越是不確定，這行業反而賺得越兇！財政部統計處發布最新通報，揭露了一個驚人的「暴富密碼」。受到疫情衝擊與生活壓力影響，台灣人對於未來的焦慮感，轉化為命理業源源不絕的商機。數據顯示，2024年（113年）全台命理服務業銷售額高達2.9億元，短短5年間營收竟然「狂飆4.1倍」，家數也成長了1.6倍，顯示「販賣安心感」已成為後疫情時代最賺錢的「療癒煉金術」。

靠嘴吃飯賺翻天！西洋神祕學成新寵

過去大家印象中的算命，可能是路邊攤看手相、排八字，但現在可是「潮」到不行！財政部指出，這波爆發式成長，主因是服務內容大轉型。傳統的紫微斗數已非唯一選擇，現在年輕人更瘋迷「占星、塔羅、人類圖」等西方神祕學。加上社群媒體推波助瀾，只要架個手機拍 YouTube 或經營 IG，就能在線上幫人指點迷津，入行門檻大幅降低，讓各路網紅、斜槓青年紛紛搶進這塊「金飯碗」。

命理師不只是算命，更像是「心靈導師」。財政部分析，疫情帶來的不確定性，讓人們渴望尋求情緒支持，命理服務成功轉型為「情緒療癒產業」，讓消費者心甘情願掏腰包，只為了求一個「安心」。

天龍國人壓力大？雙北、台中貢獻逾8成金流

到底誰最愛算命？數據會說話！統計顯示，全台算命版圖高度集中在都會區。雙北、台中及桃園市的命理家數就占了全國6成5，而銷售額更驚人，這幾個縣市合計貢獻了全台8成 4的算命金流！看來在水泥叢林討生活的都市人，面對高壓生活與職場競爭，更願意花錢求神問卜，尋找人生的方向。

女生錢最好賺？每3女就有1人信算命

此外，這波「算命熱」的主要推手是女性同胞。中研院調查顯示，台灣相信算命能預測未來的人口約占3成，其中女性占比達36.4%，遠高於男性的24.5%。這與國際趨勢一致，女性因思考較偏重直覺與情感連結，在面對未知時，更傾向尋求外界的情緒支持，也讓命理產業成為名副其實的「賺女人錢」高手。

無論是求事業、問姻緣，還是單純討個拍，台灣人對於命理的狂熱，正將這個古老行業推向「含金量」的最高峰，5年翻4倍的驚人成長率，證明了在焦慮的時代，「算命」絕對是一門賺很大的好生意。

