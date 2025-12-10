這樣也能騙？假冒「角頭」軍火交易 在成大校園借4萬不還

〔記者王捷／台南報導〕這樣也能騙？李姓男子在成功大學光復校區以「軍火交易急需周轉」為由，向楊姓男子借走4萬元不還，台南地方法院依詐欺取財罪判處3個月。

去年7月凌晨，李男在成大光復校區，攔下楊男自稱是台北松山角頭王姓人士，聲稱當天上午要進行軍火交易，臨時缺周轉金，只要先借4萬元，隔天凌晨就能全數歸還。楊男給了現金4萬元，事後未如約拿回錢，驚覺有異向警方報案，由南警一分局報請台南地檢署偵辦。

檢方依據詐欺取財罪起訴後，案件移審台南地院，李男在準備程序中自白犯行，法院認為不必進行通常審判程序，改以簡易判決處刑。而李男虛構軍火買賣情節，騙走楊男的4萬元，不是第一次，檢方還提出他在新竹、新北、雲林地檢署相關起訴與不起訴書，李男多次在各地大學校，常以「角頭」身分虛構軍火或其他交易向學生借款。

法院審酌，李男犯後雖坦承犯行，卻未將詐得的4萬元返還或賠償，又曾因詐欺取財、傷害、公共危險等案件遭判有期徒刑，之前有很多不好的紀錄，所以量處3個月徒刑，可以易科罰金。

