這樣也行？馬杜洛夫婦被美活捉 中國下架禁播梁靜茹〈可惜不是你〉

美國於本月3日清晨發動代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的突擊軍事行動，由總統川普親自下令，派遣三角洲特種部隊結合精準空襲，在短短3小時內癱瘓了委內瑞拉首都加拉加斯的防禦體系。這場迅雷不及掩耳的突擊，成功逮捕了長期被質疑執政合法性的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），並隨即將2人押解至美國紐約，針對串謀涉毒恐怖主義、古柯鹼走私及持有毀滅性武裝等多項罪名接受司法審判。

這場震撼全球的軍事執法行動不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在國際外交圈投下震撼彈。與委內瑞拉關係深厚的中國對此反應激烈，中國外交部隨即發表聲明表達嚴重關切，譴責美方的行徑違反國際法、國際關係基本準則及《聯合國憲章》，並強烈呼籲美方釋放馬杜洛夫婦。

然而，相較官方的正經抗議，中國民間網路社群反應卻呈現截然不同的「陰陽怪氣」氛圍。在消息傳回中國內部後，中國網友並未隨政府起舞，反而紛紛在各大音樂平台與社群媒體上狂刷歌手梁靜茹的經典名曲〈可惜不是你〉。

網友利用諧音雙關語寫下「可習不是尼」「可惜不是那誰」「抓錯人了，建議重抓」等評論，暗指對中共領導人習近平的諷刺，甚至有網友感嘆這首歌的「含金量還在上升」。這種針對性的政治隱喻迅速引發輿論熱潮，但也隨即觸動了中共當局敏感神經。

根據網友回傳截圖顯示，中國主流音樂平台如「QQ音樂」等，在相關輿論升溫後不到1天，便火速將該歌曲下架，原本能正常播放的頁面紛紛跳出「該歌曲暫無版權」通知。

這種「對號入座」封殺行動意外引發台灣網友的熱烈討論，不少台灣人開酸中國政府「玻璃心」「太敏感了吧」，甚至戲稱以後遇到中國帳號直接傳這首歌就好，嘲諷中國的審查制度讓一首情歌也能成為政治禁忌。

